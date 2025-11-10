Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Hashtag Castañas ofrecerá talleres, degustaciones y la presentación de un chocolate inédito

Jubrique acoge este viernes y el sábado este evento gastronómico con un amplio programa de actividades

Isabel Méndez

Isabel Méndez

Málaga

Lunes, 10 de noviembre 2025, 16:54

Degustaciones, demostraciones de cocina en directo, ruta de la tapa, actividades de senderismo y música, entre otras actividades, se podrán disfrutar este fin de semana ... en Jubrique en el evento Hashtag Castañas. En esta iniciativa, que se celebrará el viernes y el sábado, se presentará el chocolate con castañas de Sabor a Málaga creado por Maychoco y Cabañas entre Castaños.

