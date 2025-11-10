Hashtag Castañas ofrecerá talleres, degustaciones y la presentación de un chocolate inédito
Jubrique acoge este viernes y el sábado este evento gastronómico con un amplio programa de actividades
Málaga
Lunes, 10 de noviembre 2025, 16:54
Degustaciones, demostraciones de cocina en directo, ruta de la tapa, actividades de senderismo y música, entre otras actividades, se podrán disfrutar este fin de semana ... en Jubrique en el evento Hashtag Castañas. En esta iniciativa, que se celebrará el viernes y el sábado, se presentará el chocolate con castañas de Sabor a Málaga creado por Maychoco y Cabañas entre Castaños.
El cocinero y presentador de televisión Enrique Sánchez (Cómetelo, Canal Sur) cocinará en directo una caldereta de cerdo con patatas y castañas, y se celebrarán un taller de turrones con castañas a cargo de Confitería Daver y una propuesta de cocina con Thermomix, ambos con degustaciones para los asistentes.
También habrá una cata de cervezas acompañada de gildas, y se instalará un puesto específico para degustar tapas con castañas creadas por los cocineros Mariano Ruiz, Iván Sastre y Raúl Sánchez. Debido al crecimiento del evento, este año algunas degustaciones y talleres requerirán ticket por aforo limitado. La venta se realizará el mismo día en el punto oficial de la Plaza de Andalucía, que será el punto neurálgico de la celebración.
En paralelo, el mercado gastronómico acercará panes de castañas, mieles, chacinas, cervezas artesanas, artesanía local y otros sabores de la Serranía de Ronda.
Ruta de la Tapa
La Ruta de la Tapa con Castañas se celebrará durante todo el fin de semana con un pasaporte que se podrá sellar en los establecimientos participantes: Mesón La Pozuela, Bar La Flamenca, Bar La Plaza y Food Truck El Golimbreo. Se pondrá ritmo a la ruta de la tapa con música a cargo de Matarife, y Amparo Towers desplegará una selección de clásicos de los años 80 y 90.
Desde sus inicios, el evento ha sido pensado para todos los públicos. Por eso, la programación incluye talleres infantiles con actividades lúdicas y educativas que acercan a los más pequeños a la castaña como fruto de su tierra y a la importancia de una buena nutrición. El programa se abre también a la naturaleza con una ruta de senderismo para descubrir el entorno de Jubrique y el espectacular Bosque de Cobre, el mosaico de castañares que tiñe de ocres el Valle del Genal en otoño.
