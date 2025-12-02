Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de archivo de una feria de Sabor a Málaga

La Gran Feria Sabor a Málaga reúne a 120 productores, el mayor número hasta la fecha, del 4 al 9 de diciembre en el Paseo del Parque

El evento, que cierra la temporada de ferias comarcales, ofrecerá más de 2.000 productos a la venta de 120 productores, así como catas, talleres, actuaciones musicales y días temáticos

Martes, 2 de diciembre 2025, 13:43

La Gran Feria Sabor a Málaga regresa nuevamente al Paseo del Parque de la capital durante puente de la Constitución con récord de participación. Unos ... 120 productores llegados de 45 municipios de todas las comarcas sacan su despensa a la calle para ofrecerla a malagueños y visitantes desde el jueves 4 y hasta el martes 9 de diciembre. Más de 2.000 productos artesanales que se pueden adquirir directamente del productor. El horario será de 11:00 a 21:00 horas.

