La Gran Feria Sabor a Málaga reúne a 120 productores, el mayor número hasta la fecha, del 4 al 9 de diciembre en el Paseo del Parque

La Gran Feria Sabor a Málaga regresa nuevamente al Paseo del Parque de la capital durante puente de la Constitución con récord de participación. Unos ... 120 productores llegados de 45 municipios de todas las comarcas sacan su despensa a la calle para ofrecerla a malagueños y visitantes desde el jueves 4 y hasta el martes 9 de diciembre. Más de 2.000 productos artesanales que se pueden adquirir directamente del productor. El horario será de 11:00 a 21:00 horas.

Así lo ha dado a conocer el presidente de la Diputación, Francisco Salado, que ha adelantado el programa para los 6 días de feria donde no faltará una zona gastronómica con eAlejandra Catering, El Ambigú de La Térmica, Kraken, Lígula, Hacienda Alakrán, Bendita Katalina y La Bocaná; talleres, catas, cocina en directo y actuaciones musicales. Además, como es habitual, se celebrarán días temáticos que permitirán que mayores, jóvenes y niños disfruten de una experiencia completa. Asimismo, la provincia invitada en esta edición será Zamora.

El presidente ha destacado que esta feria «es una magnífica oportunidad de venta y de negocio para los productores, y también de compra para los malagueños y visitantes, que podrán tener acceso a productos de una calidad extraordinaria pero que no siempre se pueden comprar fácilmente en las ciudades».

«Esos productores normalmente son pequeñas y medianas empresas, muchas veces familiares, que trabajan muy duro cada día para sacar adelante sus negocios y que con su esfuerzo contribuyen de manera decisiva a crear empleo y riqueza en sus pueblos y, por lo tanto, a fijar la población en esos núcleos rurales», ha precisado.

La feria, que pretende reunir a padres, hijos, abuelos y nietos, contará con siete establecimientos de restauración con diversas propuestas muy malagueñas.

Jueves, 4 de diciembre. Día del Mayor

El primer día de feria contará con unos invitados muy especiales: los mayores de la provincia. Aunque durante todos los días, la Diputación gracias a su programa Acercando la Navidad a Nuestros Mayores' ofrecerá la oportunidad de visitar la feria durante los seis días, el jueves será la jornada dedicada a ellos y auditorio Eduardo Ocón será el epicentro de las actividades.

La programación arrancará con las actuaciones de los participantes de la última edición de La Mayor Estrella, el concurso de talentos que ha celebrado la Diputación por toda la provincia con personas mayores de 65 años como protagonistas. Habrá demostraciones de cocina para mayores.

Degustaciones de 'Malcocinao', un plato típico malagueño que se servirá a la hora del almuerzo; la celebración del Sorteo del Día del Mayor, con numerosos y generosos regalos; una chocolatada; y cerrará la presencia en la Gran Feria Sabor a Málaga la 'zambombá' a cargo de María Cortés. Todo ello antes de visitar el espectáculo de luces de la calle Larios y de la Catedral, que se repetirá cada día hasta el 9 de diciembre.

La jornada se completará con la emisión en directo del programa radiofónico 'Tarde para Todos' y la entrega de premios a los mejores quesos y vinos de Málaga 2025, uno de los momentos más esperados por el sector agroalimentario. La jornada la cierra una gran zambombá flamenca de los Hermanos Ortigosa.

Viernes 5 de diciembre. Zamora, provincia invitada

Como cada año, una provincia española con gran tradición gastronómica protagonizará una de las jornadas de la feria. El viernes sera el turno de Zamora, que desembarca en Málaga con su sello 'Zamora es Calidad'. Habrá degustaciones de sus productos más característicos, una presentación de la nueva edición del evento quesero Fromago 2026, y un mano a mano gastronómico entre los chefs Santi Vicente y Diego Gallegos.

El día concluirá con un espectáculo del ilusionista Miguel de Lucas, que protagonizará 'Zamora bajo el eclipse', una propuesta escénica inspirada en el evento astronómico de 2026.

Sábado 6 de diciembre. Gastronomía para toda la familia

El sábado arrancará con el teatro infantil Peneque el Valiente, seguido de talleres para los más pequeños sobre miel, aceite y pan, además de un curso de quesos malagueños maridados con vinos locales.

La tarde estará marcada por la zambombá flamenca de Rocío Alba y un recorrido por los sabores navideños a cargo de las reposteras Mayte Sánchez y Dora Ortiz. La jornada incluirá también una mesa sobre nutrición deportiva con el Club Deportivo Málaga 91 y una demostración de aperitivos festivos del chef Elías Tang.

Domingo 7 de diciembre. Pan, chacinas y cerveza artesanal

La programación dominical se centrará en talleres gastronómicos. A primera hora, los niños podrán participar en un taller de repostería y depositar su carta a los Reyes Magos en el buzón mágico de Sabor a Málaga.

El almuerzo será de hamburguesas elaboradas con productos locales, seguido de un taller en directo de pan artesano a cargo de Miguel Urbaneja y un recorrido por las mejores chacinas malagueñas. La tarde culminará con una cata de cervezas artesanas de la provincia.

Lunes, 8 de diciembre. Día de la juventud

Otro de los días señalados será el Día de la Juventud en la Gran Feria Sabor a Málaga, que será el próximo lunes 8 de diciembre. Durante esta jornada habrá degustaciones, y los jóvenes asistentes podrán inscribirse en un lugar habilitado para ello para recoger regalos, entradas para museos y degustaciones gratis.

Asimismo, el lunes estará dedicado al arte del corte de jamón, con el Gran Concurso de Cortadores de Jamón Popi, clasificatorio para la final de Barcelona 2026. También se impartirá un taller para aficionados y se ofrecerán cientos de raciones solidarias.

La jornada vespertina contará con un concierto gratuito del grupo 'Nohe', finalista del concurso Emmerge Málaga y Encarni Navarro. Asimismo, los jóvenes podrán participar en un concurso de cocina amateur y el desafío interactivo del Málaga CF con premios y sorpresas.

Martes, 9 de diciembre. Clausura entre gastronomía y cultura

La feria cerrará el martes con la Pasarela de Novedades de los Productores Sabor a Málaga, donde se presentarán los productos que marcarán tendencia en 2026.

Habrá una mesa redonda sobre gastronomía y redes sociales, un almuerzo-homenaje a blogueros y creadores de contenido, y actuaciones como Castañuelas Rosas y la gran tarde flamenca de María Cortés.

El punto final llegará con el monólogo humorístico de La Xenon, que clausurará oficialmente una feria que cada año atrae a miles de personas.

«En definitiva, desde este jueves hasta el próximo martes se celebra en el paseo del Parque la Gran Feria Sabor a Málaga, que sin duda es una gran oportunidad para llenar nuestra despensa de cara a la Navidad con productos de la tierra, que son de una calidad extraordinaria y sostenibles, de kilómetro cero», ha afirmado Salado, que ha añadido que participando en ella «contribuimos al fortalecimiento de la economía de la provincia, de nuestros productores y de nuestros pueblos, mejorando la calidad de vida de todos los malagueños».

Nueva campaña homenaje a los productores

Aprovechando la celebración de la Gala Michelin en Málaga, con la presencia de los mejores cocineros y sumilleres de toda España, la Diputación acaba de lanzar una nueva campaña promocional con la que se rinde homenaje al esfuerzo de todos esos agricultores, ganaderos y pescadores que trabajan duro para que los mejores productos de la provincia lleguen a la mesa.

«Es una labor ardua pero realizada con mucho cariño, que se traduce en productos de altísima calidad que son muy valorados por los malagueños y visitantes, y también por los mejores chefs del mundo», ha afirmado Salado.

'El esfuerzo que nos une' busca incentivar el consumo y la compra de productos agroalimentarios de cercanía, tanto en las próximas fiestas navideñas como durante todo el año, lo que potencia la economía y el empleo local en los pueblos de interior y constituye una estrategia fundamental en la lucha contra la despoblación.