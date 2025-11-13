El bocadillo moruno: el campero que se convirtió en desayuno por petición de los clientes en Málaga

A veces sólo es suficiente con que los clientes expresen sus deseos. Ahí hay que buscar el origen de uno de los desayunos más originales ... de Málaga, el que se sirve desde hace unas cuantas semanas en Tu Sitio Cafetería, en el barrio de El Atabal. Lo que empezó como un campero de noche, contundente y especiado, ha terminado convertido en uno de los desayunos más populares.

«Fueron los propios clientes los que nos lo pidieron», cuenta Daniel España, propietario del local. «Venían por la noche, probaban el campero o el shawarma y decían que también lo pedirían por la mañana; al final lo probamos y funcionó». En pocos días, el bocadillo se ganó un hueco entre los más pedidos, a pesar de que aún no aparece en la carta impresa. «Lo ofrecemos de boca, pero ya muchos lo conocen», explica el también gerente del negocio, quien lo describe como «fuerte, con mucho sabor e ideal para quienes empiezan el día con energía».

El toque final: la plancha

En la cocina, Mónica Cuenca es la encargada de prepararlo con mimo. «Lleva carne de pollo al estilo shawarma, cebolla a la plancha, tomate, lechuga, queso fundido y una salsa de yogur muy suave», detalla. Todo se pasa por la plancha para darle el toque final. El resultado es un bocado que mezcla lo oriental con lo andaluz, y que se puede pedir en distintos formatos: viena, pitufo rústico, integral, mollete o pan de molde. «Aquí cada uno lo adapta a su gusto», comenta entre risas la cocinera.

La carta está llena de combinaciones originales que van más allá de los clásicos mixto o catalana

Pero el 'moruno' no es el único bocadillo que triunfa en Tu Sitio Cafetería. La carta está llena de combinaciones originales que van más allá de los clásicos mixto o catalana. «Tenemos el de tortilla con carne mechada y alioli, el llamado 'pijo', con pavo, queso fresco y orégano, o el 'súper', que lleva alioli, beicon, huevo, tomate y aguacate», añade Mónica. Todos ellos demuestran la vocación de este establecimiento por ofrecer desayunos distintos. «Nos gusta destacar, que la gente venga y pruebe algo que no vea en todos lados», subraya Daniel.

No es la primera vez que lo consiguen. En 2017, Tu Sitio Cafetería se llevó el premio al mejor pitufo mixto de Málaga, un reconocimiento que les puso en el mapa de los desayunos imprescindibles. Ese bocadillo se sigue haciendo todavía hoy igual.«La clave es el pan, que lo hacemos al tostador, no en plancha, para que quede crujiente, y el jamón y el queso, de buena calidad», explica el propietario.

La innovación no se limita a la carta. Hace poco ampliaron su horario y ahora abren de 8:30 a 20:30 en los días laborables y lo alargan con cenas los fines de semana. «Antes éramos tres personas y ahora somos seis; hemos podido dar más trabajo y atender a más público», comenta Daniel. La idea es que «cualquiera pueda venir a desayunar o comer a la hora que desee».

Ampliar

El establecimiento, además de contar con una amplia terraza, tiene un salón acogedor que cuenta con un rincón para los más pequeños, un pequeño parque infantil.

Ampliar

Tras seis años en su actual local -antes estaban a tan sólo unos metros de allí-, y con una terraza que se llena cada mañana, Tu Sitio Cafetería se ha consolidado como un punto de encuentro en El Atabal. Su secreto: combinar la cercanía del bar de barrio con la creatividad de una cocina que no teme reinventar el desayuno malagueño. Y el mejor ejemplo es ese bocadillo moruno que, contra todo pronóstico, ha pasado del anochecer al primer café del día.

Dónde está