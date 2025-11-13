Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El pitufo moruno es tan original como contundente.

El bocadillo moruno: el campero que se convirtió en desayuno por petición de los clientes en Málaga

Carne de pollo al estilo shawarma, queso fundido, lechuga, tomate, cebolla y salsa de yogur son los ingredientes de una de las especialidades de Tu Sitio Cafetería, en El Atabal

Javier Almellones

Javier Almellones

Málaga

Jueves, 13 de noviembre 2025, 00:41

A veces sólo es suficiente con que los clientes expresen sus deseos. Ahí hay que buscar el origen de uno de los desayunos más originales ... de Málaga, el que se sirve desde hace unas cuantas semanas en Tu Sitio Cafetería, en el barrio de El Atabal. Lo que empezó como un campero de noche, contundente y especiado, ha terminado convertido en uno de los desayunos más populares.

