Fundación Grupo Premium impulsa sus Catas Solidarias de septiembre para recaudar material escolar

Con la llegada de septiembre, la Fundación Grupo Premium retoma una de sus iniciativas más esperadas: las Catas Solidarias, una acción destinada a recaudar material ... escolar para niños y niñas en situación de vulnerabilidad.

La vuelta al cole supone cada año un reto para muchas familias, especialmente aquellas que atraviesan dificultades económicas. Conscientes de esta realidad, la Fundación Grupo Premium, en colaboración con La Fábrica del Soho y Vasco Informática, organiza durante todo el mes de septiembre estas catas gratuitas con un único requisito: aportar material escolar nuevo o en buen estado, valorado aproximadamente entre 10 y 15 euros por participante.

«Queremos que cada malagueño pueda aportar su granito de arena. Libretas, mochilas, bolígrafos o estuches pueden marcar la diferencia en la vida de muchos niños y familias», destacan desde la Fundación.

Las catas, que requieren reserva previa a través de la web de la Fábrica, se convierten así en un espacio de encuentro y solidaridad donde el disfrute se une al compromiso social. Todo el material recaudado será entregado a la Fundación Olivares, entidad que trabaja en favor del bienestar de niños con cáncer y enfermedades terminales, así como de sus familias.

Con esta iniciativa, la Fundación Grupo Premium reafirma su compromiso con la comunidad malagueña, uniendo la cultura y la solidaridad en una cita ya imprescindible cada septiembre.