Cartel anunciador de Five Guys en la Alameda Principal. Salvador Salas

Five Guys ya tiene fecha de apertura en el Centro de Málaga

La cadena de hamburguesas abrirá la próxima semana su primer local en la Alameda Principal

Juan Soto

Juan Soto

Málaga

Viernes, 21 de noviembre 2025, 19:16

La multinacional de los cinco hermanos, la hamburguesería favorita del expresidente de EEUU, Barack Obama, Five Guys, ya tiene fecha de apertura en el Centro ... de Málaga. La empresa originaria del condado de Virginia abrirá el próximo lunes 24 de noviembre su primer establecimiento en el casco histórico de la capital.

