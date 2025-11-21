La multinacional de los cinco hermanos, la hamburguesería favorita del expresidente de EEUU, Barack Obama, Five Guys, ya tiene fecha de apertura en el Centro ... de Málaga. La empresa originaria del condado de Virginia abrirá el próximo lunes 24 de noviembre su primer establecimiento en el casco histórico de la capital.

La nueva hamburguesería americana se estrenará en la Alameda Principal, en un local de casi 300 metros cuadrados muy próximo a la calle Larios. Como ya avanzó este periódico, el establecimiento ocupará el número 6 de la vía, junto a Burger King.

La apertura ha permitido la contratación de unas 50 personas. El local se divide en dos plantas y contará con una capacidad de cerca de 90 personas entre el interior y la terraza. La planta baja estará prácticamente reservada para la cocina y la zona de pedidos, mientras que las mesas se repartirán entre la superior y la terraza.

El director de la compañía en España, Daniel Agromayor, no esconde su ilusión por la inminente apertura, ya que la compañía llevaba años buscando el local idóneo en el Centro. Tras varios intentos frustrados, considera que «la espera ha merecido la pena; el sitio no puede ser mejor», ya que el nuevo establecimiento será «una caja de bombones, o más bien una caja de hamburguesas».

Novedades en Málaga

Entre otras novedades, el nuevo Five Guys contará con un quiosco de autopedidos para mejorar la interacción con los clientes y un nuevo sistema de pedidos a domicilio, tanto a través de plataformas como desde su propia página web.

Este será el quinto Five Guys que abra en Málaga. En la actualidad cuentan con tres establecimientos en Marbella (en la avenida Ricardo Soriano, en el centro comercial La Cañada y en Puerto Banús) y otro en la capital (en el centro comercial McArthurGlen Designer Outlet).

Agromayor avanza que la compañía seguirá con sus planes de expansión en la provincia, ya que «en Málaga tienen cabida más tanto en la ciudad como en la provincia». La importancia de Málaga y la Costa del Sol para la compañía americana se demuestra en el hecho de que dos de las tres aperturas que se han realizado este año han sido en la provincia. Este año han abierto en Benidorm, Marbella centro y Málaga.