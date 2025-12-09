Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Javier Ojeda actuará en la 44 Fiesta de las Migas de Torrox

La celebración el próximo domingo 21 ofrecerá además ensalada arriera y vino del terreno gratis y diversas actividades

Málaga

Martes, 9 de diciembre 2025, 14:07

Un concierto de Javier Ojeda, zambombá navideña, tardeo y por supuesto migas. Esos son los ingredientes, entre otros, de la Fiesta de las Migas de ... Torrox, que celebrará su edición número 44 el próximo domingo 21 de diciembre. La modelo de trajes de flamenca, profesora de danza clásica y presentadora de Canal Sur Televisión Eva Ruiz, será la pregonera de este año, mientras que el cartel anunciador es obra del creativo Daniel Escobar.

