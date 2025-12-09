Javier Ojeda actuará en la 44 Fiesta de las Migas de Torrox

Un concierto de Javier Ojeda, zambombá navideña, tardeo y por supuesto migas. Esos son los ingredientes, entre otros, de la Fiesta de las Migas de ... Torrox, que celebrará su edición número 44 el próximo domingo 21 de diciembre. La modelo de trajes de flamenca, profesora de danza clásica y presentadora de Canal Sur Televisión Eva Ruiz, será la pregonera de este año, mientras que el cartel anunciador es obra del creativo Daniel Escobar.

El programa de actos arrancará a las 11 de la mañana en la Plaza de la Constitución con las actuaciones de los diversos coros del municipio y la del grupo de Coros y Danzas de Torrox. Seguidamente se entregarán los premios del II Concurso 'Cuentos de Navidad' dirigido a escolares, y tomarán la palabra el concejal de Fiestas, Salvador Escudero, y el alcalde de Torrox, Óscar Medina. El pregón de Eva Ruiz dará paso al tradicional toque de caracola a cargo de la vecina torroxeña Angelita Villena, con el que dará comienzo oficialmente la fiesta.

En torno a la una de la tarde las autoridades e invitados partirán a pie hacia el Llano de la Almazara, donde tiene lugar el reparto gratuito de platos de migas con ensalada arriera y vino del terreno, con el acompañamiento de la panda de verdiales Coto Tres Hermanas al estilo Almogía. En la misma explanada amenizará la fiesta la charanga torroxeña The Crumbs.

Fuegos artificiales y aparcamiento

Paralelamente, en la Plaza de la Constitución, desde las 13:15 horas tendrá lugar la actuación del grupo Candela con su zambomba navideña. Tras ella, sobre las 16:00 horas, llegará el gran concierto de Javier Ojeda. El 'super tardeo' correrá a cargo de los Djs Vicman Romero & Mike Sildavia desde las 18:00 horas. La fiesta culminará a las 21 horas con un castillo de fuegos artificiales.

Se habilitará para disfrutar de la jornada de una zona de aparcamiento de autobuses en el antiguo campo de San Roque, junto al Convento de las Nieves y el cuartel de la Guardia Civil, o se puede usar el gran aparcamiento junto al Hotel Iberostar, en la costa, donde se reforzará durante toda la jornada el servicio de autobuses para transportar a los viajeros.