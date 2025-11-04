La Fiesta de la Castaña de Alcaucín repartirá 400 kilos de este fruto seco el sábado 8 de noviembre

Alcaucín invitará a degustar este sábado 400 kilos de castañas, así como batatas asadas, mantecados y anís. Será en la Fiesta de la Castaña, declarada ... de Interés Turística Provincial, y que ofrecerá también a los asistentes pollo asado con patatas y como postre dulces típicos del pueblo regados con anís.

La jornada arrancará a las doce del mediodía con una masterclass de zumba a manos de Evelyn Ríos. Con ella continuará la música hasta las dos de la tarde, hora en que comenzarán las degustaciones de pollo asado con patatas. A las cinco tomará el relevo Infinity Show, y se empezará con el asado de castañas y reparto de dulces. A las ocho de la tarde está previsto el pregón de la Fiesta de la Castaña 2025 que ofrecerá la presidenta de la Asociación Esperanza, María Ramos, para posteriormente celebrar la entrega de la Castaña de Honor a un vecino del municipio. La música seguirá con la orquesta Infinity Show y el dj José Muñoz estará en los descansos.

Además, durante todo el día 8 habrá stands donde podrán adquirirse productos tradicionales andaluces como vino, embutido, aceite o turrones.

Origen de la celebración

La Fiesta de la Castasña tiene su origen en la Noche de Difuntos cuando los jóvenes recorrían las casas pidiendo castañas, batatas y dulces típicos de la fiesta para comérselos en la plaza del pueblo al toque de las campanas. En 1992, la Asociación de Mujeres Albahaca quiso recuperar la tradición encargándose de asarlas en los hornos de las panaderías, y dada la gran aceptación que tuvo la iniciativa, que atraía a vecinos de pueblos cercanos, el Ayuntamiento se hizo cargo de los gastos instaurando la fiesta en el primer fin de semana de noviembre.