Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La Fiesta de la Castaña de Alcaucín repartirá 400 kilos de este fruto seco el sábado 8 de noviembre

Durante la jornada también podrán degustarse batatas asadas, dulces y habrá expositores para comprar productos artesanales

Isabel Méndez

Isabel Méndez

Málaga

Martes, 4 de noviembre 2025, 18:21

Comenta

Alcaucín invitará a degustar este sábado 400 kilos de castañas, así como batatas asadas, mantecados y anís. Será en la Fiesta de la Castaña, declarada ... de Interés Turística Provincial, y que ofrecerá también a los asistentes pollo asado con patatas y como postre dulces típicos del pueblo regados con anís.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una asociación se queda con la mayoría de caballos de los cocheros de Málaga y los salva del matadero
  2. 2

    Málaga se lanza a hacer el gran parque diseñado hace seis años junto a las torres de Repsol
  3. 3 Hallan un nuevo cadáver abandonado en la provincia de Málaga con signos de violencia
  4. 4

    ¿Qué son los enigmáticos símbolos que han aparecido en algunas paradas de la EMT en Málaga?
  5. 5 Aemet activa el aviso amarillo por fuertes lluvias y posibles tornados este miércoles en toda la provincia de Málaga
  6. 6 Muere una anciana tras recibir una brutal paliza de otro interno en una residencia de Cerrado de Calderón
  7. 7 El cadáver hallado en la gasolinera de barcos de Puerto Banús fue abandonado aún con vida por una embarcación
  8. 8 Luto en el fútbol malagueño por la muerte del joven de 20 años Jairo Corbacho
  9. 9 Hallan un nuevo cadáver abandonado en la provincia de Málaga con signos de violencia
  10. 10 La Junta abre una inspección a la residencia de ancianos donde un interno agredió a otra que falleció

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La Fiesta de la Castaña de Alcaucín repartirá 400 kilos de este fruto seco el sábado 8 de noviembre

La Fiesta de la Castaña de Alcaucín repartirá 400 kilos de este fruto seco el sábado 8 de noviembre