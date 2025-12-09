La XI Feria del Queso 'Popi' Sabor a Málaga reunirá en Estepona a 30 empresas

Los amantes del queso tienen una cita este fin semana en Estepona. Del viernes 12 al domingo 14 se celebra la XI Feria del Queso ' ... Popi' Sabor a Málaga, que contará con la participación de una treintena de empresas alimentarias. El evento permanecerá abierto al público de 12 a 22 horas en el Paseíllo de la calle Real y se celebra con el objetivo de promocionar y poner en valor la gran calidad y variedad de los quesos y derivados lácteos elaborados por las empresas participantes, un 80% de las cuales proceden de la provincia de Málaga.

Los visitantes de la feria podrán conocer los puntos de venta de más de una treintena de productores, que pondrán a disposición del público un gran número de quesos y productos derivados lácteos. Aunque el queso será el producto estrella de la feria, también se podrá disfrutar de otros productos como frutos secos, vino, aceite, aceitunas, encurtidos o patés.

La XI Feria del Queso Popi Sabor a Málaga es una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Estepona y el cortador profesional de jamón José María Téllez 'Popi', que cuenta con la colaboración de Diputación de Málaga, a través de la marca promocional Sabor a Málaga.