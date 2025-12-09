Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La XI Feria del Queso 'Popi' Sabor a Málaga reunirá en Estepona a 30 empresas

El mercado gastronómico se ubicará en el Paseíllo de la calle Real, y podrá visitarse del viernes 12 al domingo 14 de diciembre

Isabel Méndez

Isabel Méndez

Málaga

Martes, 9 de diciembre 2025, 12:40

Los amantes del queso tienen una cita este fin semana en Estepona. Del viernes 12 al domingo 14 se celebra la XI Feria del Queso ' ... Popi' Sabor a Málaga, que contará con la participación de una treintena de empresas alimentarias. El evento permanecerá abierto al público de 12 a 22 horas en el Paseíllo de la calle Real y se celebra con el objetivo de promocionar y poner en valor la gran calidad y variedad de los quesos y derivados lácteos elaborados por las empresas participantes, un 80% de las cuales proceden de la provincia de Málaga.

