¿Qué son los dumplings? El popular aperitivo chino que podrá comerse en el Centro de Málaga

Los dumplings son, sin duda, el aperitivo asiático por excelencia. También conocidas como gyozas (en japonés), son pequeñas masas de harina rellenas (o no) muy ... parecidas a nuestras populares empanadillas. Existen cientos de recetas, ya que aceptan diferentes tipos de harina y preparaciones e innumerables ingredientes, lo que lo convierten en un plato estrella tanto en China como en Japón.

Se trata de un plato internacional que está a punto de aterrizar en pleno Centro de Málaga de la mano de Dumpling House, restaurante especializado en este tipo de comida que abrirá el próximo mes de noviembre en la Alameda Principal.

El nuevo restaurante se instalará en el número 32 de la principal arteria de la ciudad y ocupará el espacio que ha dejado disponible Naked & Sated. Las obras del local ya están en marcha y la intención de los nuevos empresarios es abrir el próximo día 10. El establecimiento tendrá unos cien metros cuadrados de superficie y su apertura va a permitir la contratación de 15 personas.

Los empresarios que se encuentran detrás de este nuevo proyecto aseguran haber escogido Málaga «porque es una ciudad gastronómica y cada vez más turística a nivel internacional». Recuerdan que la capital, y en especial el Centro, ha tenido crecimientos muy buenos durante los últimos años y aún sigue creciendo. También reseñan que dos de los dueños son naturales de Málaga.

En el nuevo local ofrecerán una amplia variedad de dumpligs, entre ellos los reconocidos jiaozi (la elaboración tradicional china, muy popular en todo el norte del país), baozi (panecillos cocinados al vapor muy parecidos a los pan bao) o shaomai (comida tradicional cantonesa). También tendrán otras especialidades asiáticas como tallarines de arroz, udon salteados o arroz frito.

Con motivo de la apertura, los responsables del nuevo establecimiento han convocado un concurso para el que regalarán 20 cenas gratis. En el escaparate del local, que está completamente tapado con un enorme vinilo negro, hay un pequeño agujero en el que se ve un dumpling de fondo sobre una báscula: La persona que acierte su peso o más se aproxime a él, gana.

Grupo internacional

Detrás del nuevo establecimiento se encuentran los mismos empresarios que abrieron el año pasado ShooLoongKan, restaurante especializado en hot pot en Carretera de Cádiz. Siguiendo la filosofía de su primer local, han vuelto a apostar por una comida popular que se consume habitualmente en China. En este caso han elegido el Centro de la ciudad para intentar aprovechar el movimiento de turistas y clientes locales que pasan habitualmente por el entorno.

La apertura de este restaurante especializado en cocina asiática vendrá a reforzar un poco más el carácter internacional que está adquiriendo la calle. Como ya informó SUR, en la misma acera está previsto que abra próximamente la hamburguesería americana Five Guys. La cadena nacida el condado de Arlington, en Virginia, y favorita del expresidente de EEUU Barack Obama prevé abrir también este próximo mes de noviembre en el número 6 de la vía, junto a Burger King.