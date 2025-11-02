Dulce Canela abrirá en Huelin el próximo viernes 7 de noviembre

La cuenta atrás encara su recta final. Dulce Canela ultima los detalles para inaugurar el que será su nuevo local en Málaga capital, el cuarto. ... La fecha elegida es el próximo viernes, 7 de noviembre, y el lugar la zona oeste de la ciudad. Para ser exactos, en la calle Tomás Echevarría, en el barrio de Huelin. Allí este obrador malagueño especializado en rollos de canela levantará la persiana para aumentar así un nuevo punto de venta, que se suma a los que tiene en el Centro (calle Fernán González), en Teatinos (calle Hermes) y en el centro comercial Málaga Plaza.

Para celebrar esta inauguración anuncian que repartirán 200 rollos de canela entre las primeras personas en llegar a su tienda, a partir de las seis de la tarde del próximo día 7.

Dulce Canela nació en 2020 como un proyecto de Manuel Leandro Pereira Rodríguez y su pareja, Gabriela Romero. Es un obrador especializado en rollos de canela o cinnamon rolls, muy tradicionales en Suecia y Dinamarca, así como en Estados Unidos. En este obrador elaboran unos 3.000 rollos cada mes de los 18 sabores que ofrecen, entre los que pueden encontrarse pistacho, Lotus y Kinder, que son los más populares, además del glaseado clásico, dulce de leche, fresa, mango, manzana, oreo, chocolate o tarta de queso, entre otros. Para completar, cuentan con otros productos, como batidos y su popular cakeroll: un rollo gigante de dos kilos y medio con volumen suficiente para compartir entre 12 y 15 personas, por lo que es muy práctico para pequeñas celebraciones.

Tras la inauguración en Huelin, la empresa prevé otras aperturas próximamente en Granada y Madrid.