Dulce Canela abrirá en Huelin el próximo viernes 7 de noviembre

El obrador celebrará su inauguración regalando 200 rollos de canela

Isabel Méndez

Málaga

Domingo, 2 de noviembre 2025, 23:47

La cuenta atrás encara su recta final. Dulce Canela ultima los detalles para inaugurar el que será su nuevo local en Málaga capital, el cuarto. ... La fecha elegida es el próximo viernes, 7 de noviembre, y el lugar la zona oeste de la ciudad. Para ser exactos, en la calle Tomás Echevarría, en el barrio de Huelin. Allí este obrador malagueño especializado en rollos de canela levantará la persiana para aumentar así un nuevo punto de venta, que se suma a los que tiene en el Centro (calle Fernán González), en Teatinos (calle Hermes) y en el centro comercial Málaga Plaza.

