Dulce Canela regalará 200 rollos por la inauguración de su nuevo local en Málaga

Y van cuatro. Dulce Canela, el obrador malagueño especializado en rollos de canela, ultima la apertura de su nuevo local en Málaga capital. Será el ... cuarto, tras levantar la persiana en el Centro (calle Fernán González), en Teatinos (calle Hermes) y en el centro comercial Málaga Plaza.

En esta ocasión, la empresa desembarca en la zona Oeste, concretamente en Huelin, donde prevén abrir a finales de este mes de octubre en la zona de Echeverría. Como suele ser ya habitual, celebrarán su inauguración a lo grande, y anuncian que repartirán 200 rollos de canela entre las primeras personas en llegar a su tienda.

Dulce Canela nació en 2020 como un proyecto Manuel Leandro Pereira Rodríguez y su pareja, Gabriela Romero. Es un obrador especializado en rollos de canela o cinnamon rolls, muy tradicionales en Suecia y Dinamarca, pero también en Estados Unidos. Elaboran unos 3.000 rollos cada mes de los 18 sabores de los que disponen. Entre los más populares se encuentran el de pistacho, Lotus y Kinder, además del glaseado clásico, dulce de leche, fresa, mango, manzana, oreo, chocolate o tarta de queso, entre otros.

Batidos y rollos gigantes

También ofrecen otros productos, como batidos y su popular cakeroll: un rollo gigante de dos kilos y medio con volumen suficiente para que lo disfruten entre 12 y 15 personas, por lo que es muy práctico para pequeñas celebraciones.

Además de esta inauguración en Huelin, la empresa prevé expandirse fuera de Málaga y planea otras aperturas próximamente en Granada y Madrid.