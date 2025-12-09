Los desayunos más originales y contundentes de Málaga: 16 paradas para empezar el día con fuerza De Ardales a Torrox Costa, una ruta por bares, ventas y cafeterías que han convertido la primera comida del día en un reclamo irresistible, entre tradición, sabor local y mucha imaginación

Empezar la jornada en la provincia de Málaga nunca ha sido tan estimulante. La primera comida del día se ha convertido en un auténtico escaparate de creatividad y raíces, donde conviven recetas heredadas del campo, bocadillos nacidos de la intuición de un cliente, especialidades con sello local y propuestas que sorprenden incluso a los más madrugadores. Desde ventas que llevan décadas tostando molletes como si fueran un ritual —en Ardales, Antequera o Benadalid— hasta bares de pueblo donde aún se fríen huevos con cebolleta de la huerta o se mojan churros en agua y sal como manda la tradición en Ojén. También hay cafeterías urbanas y negocios de barrio que han elevado el desayuno a un nivel inesperado: molletes con aliños propios, ibéricos cortados al momento, pitufos gigantes, lomos deshilachados, shawarmas a la plancha o bocadillos tan imprevisibles como el de «escombros». Una ruta variada, sabrosa y muy malagueña que demuestra que el día puede empezar de muchas maneras distintas.

1 El desayuno español en El Cruce (Ardales)

En Ardales, el restaurante El Cruce ha convertido su llamado desayuno español en uno de los rituales matinales más populares entre quienes viajan por el Guadalteba o se dirigen al Caminito del Rey. No es una novedad de su carta —lleva más de una década y media en la pizarra—, pero el constante paso de turistas y ciclistas lo ha catapultado a la fama. Su fuerza está en la cercanía: chorizo del pueblo, huevos camperos y una guarnición de pimientos, cebolla y ajo fritos con aceite de Ardales, además de varias rebanadas de pan para mojar en las yemas como manda la tradición. Todo procede del entorno inmediato, desde las verduras de la huerta de Antoñuelo hasta los embutidos locales del Cuartel. La propuesta nació gracias a un cliente habitual y, desde entonces, se ha convertido en una de las señas matinales de este establecimiento familiar abierto desde finales de los ochenta.

DÓNDE ESTÁ:

2 Pan con un surtido de untables en El Cordobés (Teba)

La Venta El Cordobés, en el término municipal de Teba y muy cerca de la carretera que une Campillos con Ronda, se ha consolidado como uno de los templos del desayuno tradicional en el interior malagueño. Tras cinco años cerrada, reabrió con una profunda remodelación, pero fiel al espíritu de siempre: cocina casera, ambiente de venta y un homenaje constante a su pasado como escuela capilla rural. Su propuesta más característica para empezar el día es un original surtido de untables que llega a la mesa como una paleta de colores: zurrapa, manteca 'colorá', paté casero, sobrasada, mantequilla, aceite de oliva virgen extra de Teba y tomate triturado. En total, una decena de pequeñas tarrinas para combinar a gusto del cliente con pitufos, molletes o tostadas. A ello se suman embutidos, jamón y opciones adaptadas a intolerancias, sin perder la esencia de una venta con solera que mantiene vivas las recetas más clásicas del valle del Guadalteba.

DÓNDE ESTÁ:

3 Huevos fritos con cebolleta en Platero (Coín)

En las afueras de Coín, el restaurante Platero lleva más de un tercio de siglo ofreciendo un desayuno que resume como pocos la esencia del Valle del Guadalhorce: huevos fritos con cebolleta fresca, todo elaborado con productos de cercanía. Lo que en su día fue una comida habitual para quienes trabajaban largas jornadas en el campo se ha convertido hoy en uno de los platos matinales más demandados por senderistas, ciclistas y clientes fieles. La clave está en la sencillez bien ejecutada: cebolletas de temporada —compradas casi siempre en las huertas de Coín—, huevos procedentes de la Granja Salvi y abundante aceite de oliva virgen extra de almazaras de la provincia. A ello se suma el imprescindible pan cateto del obrador Hijos de Ana Hevilla, perfecto para acompañar las yemas. A pesar de los años, este desayuno no pasa de moda y cada fin de semana obliga a freír cientos de huevos, reflejo de su popularidad incontestable.

DÓNDE ESTÁ:

4 El bocadillo Juanito (Casabermeja)

En el restaurante La Huerta, a las puertas de Casabermeja, el bullicio matinal es constante. Entre los muchos desayunos que ofrece este local reconocido por su cocina tradicional, destaca un bocadillo que nació casi por casualidad: el 'Juanito'. Hace más de una década, un cliente habitual del polígono industrial cercano lo pedía siempre igual y aquel encargo terminó convirtiéndose en un clásico. Su fórmula es sencilla pero infalible: lomo en manteca elaborado en la propia cocina, una tortilla de dos huevos, tomate refregado en la base y una fina capa de mayonesa en la parte superior. El pan es otro de los secretos, proviniente del obrador Nuestra Señora del Socorro, todo un referente en el pueblo. Con el tiempo, el 'Juanito' se ha convertido en uno de los desayunos más queridos por los habituales del restaurante. «Quien lo pide, repite», resume su cocinera, Pepi Flores, orgullosa de este bocadillo con sello local.

DÓNDE ESTÁ:

5 Molletes que tienen secreto en el Caserío San Benito (Antequera)

Ampliar

En el Caserío San Benito, a pie de la autovía Málaga-Córdoba, el desayuno ha dejado de ser un simple trámite para convertirse en un verdadero reclamo. Su propietaria, Esperanza Muñoz de León, defiende que el mollete merece un trato especial, heredado de aquellos años en los que se compraba caliente en un canasto al amanecer. Aquí han elevado esa tradición a una pequeña liturgia: el mollete —de Horno San Roque— se calienta completamente cerrado para mantener intacta la suavidad de la miga y conservar el calor hasta el momento de servirlo. El camarero lo abre sin separarlo y deja que sea el cliente quien complete el ritual con aceite de oliva virgen extra —un coupage de arbequina, picual y hojiblanca de Cortijo Manalba— y tomate triturado de la propia huerta. Para quienes buscan algo más, se ofrece la versión 'catalana' con jamón ibérico recién cortado. En invierno, la chimenea encendida aporta un encanto añadido a uno de los desayunos más cuidados del norte de la provincia.

DÓNDE ESTÁ:

6 Mollete de cochinillo en Las Adelfas (Antequera)

Ampliar

En el polígono industrial de Antequera, el restaurante Las Adelfas sirve desde 1995 uno de los desayunos más comentados de la zona: el llamado mollete de cochinillo. Su nombre, que suele sorprender a quienes lo leen por primera vez, es en realidad un guiño heredado del pasado, ya que no lleva carne de lechón, sino magreta de cerdo. Pese a ello, o quizá gracias a esa anécdota, este bocadillo se ha convertido en un clásico para quienes paran a primera hora antes de llegar a la ciudad de los Dólmenes. El alioli casero es una de sus señas indiscutibles, junto al tomate, el queso ligeramente fundido y el mollete antequerano marcado a la plancha. Su fama ha provocado que otros restaurantes cercanos lo hayan incorporado también a sus cartas de desayunos, manteniendo incluso el mismo nombre. Las hermanas Pozo, segunda generación del negocio, han centrado hoy la actividad en la primera comida del día, impulsadas por un boca a boca constante y por la popularidad de este peculiar bocadillo.

DÓNDE ESTÁ:

7 Mollete de la Venta La Solana (Benadalid)

Ampliar

Quienes viajen por la carretera paisajística de Ronda-Algeciras, en el Valle del Genal, tienen muchas buenas opciones para tomar un buen desayuno. Entre ellas, está hacer una parada tempranera en una venta situada cerca de Benadalid, La Solana, donde, además de poder almorzar muy bien, se puede disfrutar de la primera comida del día con vistas panorámicas incluidas. Son famosos los molletes y las tostadas de este establecimiento. El abanico de posibilidades es amplio, pero casi siempre guarda relación con los productos gastronómicos de la zona. La especialidad, de hecho, está en las zurrapas y el lomo en manteca.

DÓNDE ESTÁ:

8 Mollete con sabor a Alto Genal en panadería San Antonio (Pujerra)

Ampliar

Es el único sitio donde se puede desayunar hoy en el pueblo, aunque funcione más como panadería que como cafetería. Situado junto al Ayuntamiento de Pujerra, allí no sólo se pueden pedir sus molletes, de grandes dimensiones y muy sabrosos, sino también comprarlos. Esta mezcla de obrador y bar permite a sus clientes tanto comerse allí un buen mollete u otro pan elaborado en su horno como llevárselo a casa. Ojo, actualmente no aparece como panadería San Antonio en Google Maps.

DÓNDE ESTÁ:

9 Churros en Er Mojaíto (Ojén)

Ampliar

En Ojén, la tradición tiene sabor a churrería y se llama 'Er Mojaíto'. Desde hace casi quince años, este pequeño establecimiento mantiene viva una costumbre tan curiosa como singular: mojar los churros en un lebrillo de agua con sal nada más salir de la freidora. El resultado son churros más crujientes por fuera, con una masa algo más espesa y un poder saciante mayor que el de los tradicionales 'secos'. Jorge Gómez Bermúdez, heredero de una tradición que ya practicaba su madre en una tienda cercana, prepara cada churro individualmente con unas pinzas y sólo a demanda del cliente. La experiencia exige comérselos allí mismo, de pie, como manda la costumbre, mientras otro lebrillo colocado en el suelo recoge las gotas saladas. El origen de este ritual culinario parece vincularse a tiempos de escasez, cuando mojar buñuelos en agua y sal ayudaba a llenar el estómago. Hoy, vecinos y visitantes siguen acudiendo a probar estos churros únicos en la provincia de Málaga.

DÓNDE ESTÁ:

10 Lomo a la sartén, pimientos y huevos, en Cafetería Puerta Nueva – La Molletería de Sergio (Vélez-Málaga)

Ampliar

En Vélez-Málaga, la Cafetería Puerta Nueva se ha hecho un nombre gracias a un desayuno que arrasa desde hace años: el mollete de lomo a la sartén. Sergio Muñoz, su propietario, empezó a trabajar con molletes de Antequera en 2015, pero lo que realmente marcó la diferencia fue apostar por elaboraciones caseras y productos de cercanía. El lomo, procedente de una carnicería del barrio, se cocina durante tres horas en un aliño propio y después se deshilacha para lograr una textura especialmente jugosa. El pan llega cada día desde Hornos San Roque y completa un bocadillo que puede enriquecerse con pimiento frito o un huevo a la plancha. Introducido en la carta hace seis años, pronto se convirtió en su «mollete estrella», un desayuno que recuerda incluso a las migas tradicionales de la Axarquía por su contundencia. La cafetería ofrece además una carta repleta de guiños locales, desde sobrasada de Colmenar hasta pata asada, lo que la convierte en un lugar de referencia para quienes buscan desayunos con sabor propio.

DÓNDE ESTÁ:

11 Molletes para todos los gustos en la Cafetería de Noy (Rincón de la Victoria)

Ampliar

Posiblemente sea el establecimiento de esta lista que tenga más variedad de bocadillos. Muchos de ellos se elaboran a partir de la pata asada de cerdo, muy arraigada en buena parte de la Axarquía. Hay para todos los gustos: con mojo picón y cheddar, catalana o pechá (con salsa kimchi). Su carta de bocadillos tiene secciones como 'Para los que se cuidan', 'Para los que no se cuidan' o 'Lo Verde'. Entre los panes también ofrecen muchas opciones: molletes (blanco e integral), pan sin gluten, pitufos (normal, integral, cereales y multigrano) y viena.

DÓNDE ESTÁ:

12 Desayuno alemán en Wolfgang und Karina's Backstübel (Torrox Costa)

Ampliar

La población germana es especialmente abundante en el núcleo de Torrox Costa, en la Axarquía. Esto hace posible que hoy no sea nada difícil encontrar opciones de gastronomía alemana en muchos de sus establecimientos de restauración. Entre ellos están el de Wofgang y Karina, en pleno paseo marítimo, donde se puede desayunar lo más tradicional en este país europeo mientras que se disfruta del telón de fondo del Mediterráneo.

DÓNDE ESTÁ:

13 Los pitufos contundentes de La Ñora (Málaga)

Ampliar

La Ñora, en plena calle Gerona y frente al histórico Mesón Astorga, convirtió la crisis de 2008 en una oportunidad: pasar de abrir sólo para almuerzos y cenas a reinventarse como uno de los referentes del desayuno en Málaga. Las hermanas Paqui y Montse Moya idearon entonces unos pitufos que rompen cualquier previsión, tanto por su tamaño como por la variedad de rellenos. No hay carta escrita: el cliente mira la barra y pregunta qué hay disponible. Carne mechada, jamón asado con queso semicurado, serranitos, solomillo en manteca o lomo adobado son solo algunas de las opciones habituales, preparadas con antelación y en cantidades generosas. Los viernes mandan las tortillas rellenas, con hasta ocho combinaciones distintas —desde jamón cocido y queso hasta chorizo picante o verduras—. Su «pitufo de la casa», nacido casi por accidente, es hoy un símbolo del local. Un desayuno que puede parecer excesivo para algunos, pero que muchos clientes abrazan como «la dieta de La Ñora».

DÓNDE ESTÁ:

14 Bocadillos que se firman con ibéricos en El Ruiseñor (Puerto de la Torre)

Ampliar

En el restaurante El Ruiseñor, en el barrio malagueño de Puerto de la Torre, los desayunos de ibérico se han convertido en una auténtica seña de identidad. Durante años, Paco Zumaquero fue el ideólogo de estos bocadillos y la figura que popularizó la fórmula: jamón ibérico cortado al momento y una loncha colocada sobre el pitufo o el mollete para «firmar» la diferencia frente a los clásicos 'catalanas'. Su idea de colocar los jamones a la vista y cortar cada pieza en barra marcó un antes y un después en este restaurante familiar, que también integró a su mujer e hijos en la gestión diaria. Aquella decisión disparó la demanda hasta convertir los ibéricos en casi la mitad de los desayunos que se sirven cada mañana. Hoy, la familia sigue trabajando con jamones de cebo de campo ibérico de Embutidos Fili, un producto que ha traído hasta aquí a clientes de toda Málaga. Más allá de los desayunos, El Ruiseñor mantiene una sólida base de cocina tradicional donde las brasas siguen teniendo un papel protagonista.

DÓNDE ESTÁ:

15 El bocadillo de escombros, en Las Marismas (Málaga)

Ampliar

En pleno polígono Guadalhorce, el restaurante Las Marismas sirve desde hace una década uno de los desayunos más singulares —y contundentes— de Málaga: el bocadillo de escombros. Su nombre ya avisa al comensal y la carta lo deja claro: «no es apto para delicados». Aquí no hay reglas ni ingredientes fijos. Cada día cambia en función de lo que se prepara en cocina y sólo se descubre al abrirlo o al darle el primer bocado. Puede llevar un huevo a la plancha, una tortilla, beicon, jamón cocido, lechuga, tomate o incluso alguna salsa inesperada. Lorena Conejo, camarera e impulsora de esta idea, lo creó tras escuchar durante años a camioneros que pedían un bocadillo «bien contundente» para aguantar jornadas largas. Hoy es el especial de la casa y suele incluir al menos siete u ocho ingredientes, apilados generosamente. Eso sí, si alguien pide que se retire algo, deja de ser «escombros». Un desayuno sorpresa que muchos celebran… y que otros no siempre consiguen terminar.

DÓNDE ESTÁ:

16 Bocadillo moruno, en Tu Sitio Cafetería (Málaga)

Ampliar

En el barrio de El Atabal, Tu Sitio Cafetería ha transformado un campero nocturno en uno de los desayunos más originales de Málaga: el bocadillo moruno. Su creación responde directamente a la demanda de los clientes, que tras probar el shawarma o el campero por la noche, pedían disfrutarlo también por la mañana. Daniel España, propietario del local, decidió incorporarlo y pronto se convirtió en uno de los bocadillos más solicitados. En cocina, Mónica Cuenca es quien le da forma: carne de pollo al estilo shawarma, cebolla a la plancha, tomate, lechuga, queso fundido y una suave salsa de yogur, todo pasado por la plancha para potenciar su sabor. Puede servirse en distintos panes —viena, pitufo rústico, integral, mollete o molde—, adaptándose a cada cliente. Esta propuesta encaja en una carta que apuesta por combinaciones creativas y que ya llevó al local a ganar en 2017 el premio al mejor pitufo mixto de Málaga. Un desayuno lleno de sabor para quienes buscan empezar el día con energía.

DÓNDE ESTÁ:

*Además de estas opciones, hay muchas más, como la venta Vista Alegre (Cuevas del Becerro), El Escalón (Benaoján), La Rondeña (Ronda) o La Recova y El Diamante, en Málaga, entre muchas otras.

