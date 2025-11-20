Davante celebra la V Edición de su Certamen de Cocina y Pastelería para los futuros profesionales de los fogones

Davante ha celebrado la final de la V Edición de su Certamen de Cocina y Pastelería en sus instalaciones centrales en Zaragoza. El concurso ... es a nivel nacional y es uno de los grandes eventos de la escuela. En esta ocasión, ha aunado excelencia culinaria e innovación tecnológica gracias a la presencia de la inteligencia artificial como hilo conductor de la jornada.

Tras una intensa sesión de cocinado y deliberación, Salma Aracely Romero, de la Escuela de Hostelería Topi en Zaragoza, se alzó con el premio profesional, presentando dos elaboraciones, que destacaron por su creatividad, técnica y uso de los ingredientes proporcionados por las marcas colaboradoras. Los platos presentados fueron: ceviche de salmón con maracuyá, ají amarillo y aire de lima -receta salada- y queso, café y arándanos como receta dulce.

Ampliar Salma Aracely Romero, ganadora del certamen, elaborando su ceviche de salmón.

El acto comenzó con la bienvenida institucional de Davante y con la intervención de Javier Robles, representante de FACYRE en la Asociación de Cocineros de Aragón. A continuación, se desarrolló la mesa redonda «La IA en el sector: actualidad y tendencia», en la que participaron Isidro Tenorio, consultor especializado en tecnología aplicada al Turismo; Germán Escalante, director de la Escuela de Informática y Comunicaciones de Davante; y los embajadores de FACYRE, Raquel Fructos y Javier Robles. Durante el debate, los ponentes analizaron cómo la inteligencia artificial está transformando los procesos de creación, gestión y comunicación en el sector de la hostelería y el turismo. Todos compartieron visión sobre la integración de la IA en el sector como una herramienta de mejora. Javier Robles destacó que la IA ayuda a medir datos, a gestionar de forma más eficaz, «hay que saber usar toda la información que brinda, ya que, al final, repercute en la calidad de vida del cocinero y la mejora del servicio».

Ampliar Los participantes en la mesa redonda.

El bloque formativo continuó con una demostración de cacao realizada por Óscar García, fundador de Kina Chocolates, promovido por la Asociación de Chocolate Bean to Bar España. Con esta intervención, los asistentes pudieron conocer el valor del cacao de origen y los procesos artesanales que lo convierten en un producto único. «La trazabilidad del cacao y cómo se realiza todo el proceso, siendo de gran importancia el tostado, garantiza un chocolate de calidad: un alimento saludable que conserva todas su propiedades y nutrientes», afirmó Óscar García. Además, añadió la importancia de combinar tradición y tecnología en la transformación del cacao.

El jurado profesional, encargado de evaluar las creaciones finalistas de forma completamente anónima, estuvo integrado por Esther Barroso, embajadora de FACYRE; Dani del Toro, cocinero y comunicador; Jorge López, responsable de Escuelas Profesionales Madrid-Davante; Danna Chávez, ganadora de la IV edición del certamen; Celeste García, especialista en comunicación, contenidos y marketing digital; y Gianpaolo Santorsola, CEO de Davante. Tras la deliberación, destacaron el nivel técnico y conceptual de las propuestas finalistas. Dani del Toro, presidente del jurado, expresó el gran nivel de todas las propuestas durante la valoración final, poniendo en relieve el talento emergente presente en esta edición.

El ganador obtuvo un diploma acreditativo, un lote de productos y utensilios, una dotación económica de 300 euros y un curso a elegir dentro de la oferta formativa de la Escuela de Hostelería y Turismo Davante. El premio, en su conjunto, asciende a más de 3.500 euros. Los finalistas recibieron también un diploma y un lote de productos cedido por las marcas embajadoras del certamen.

Ampliar El jurado junto a los finalistas del concurso.

Para Davante, este concurso supone un punto de encuentro entre estudiantes, profesionales, marcas y profesionales, que comparten una visión común sobre el futuro del sector. Raquel Contador, directora de la escuela de Hostelería y Turismo Davante, afirmó que participar en un concurso es un reto personal y profesional, un aprendizaje y una oportunidad. Asimismo, destacó la importancia de incluir la formación de las nuevas tecnologías en las escuelas. «Los futuros profesionales tienen que estar preparados para saber integrar la IA en su trabajo sin olvidar la importancia del factor humano».

La final pudo seguirse en directo a través de la televisión educativa de Davante y estará disponible para su visualización en el enlace: https://tv.masterd.es/certamencocina

Sobre DAVANTE

Davante es la empresa líder en formación reglada y no reglada en nuestro país, con más de 100 centros en todo el territorio, más de 350 cursos de formación y 140.000 alumnos al año. La entidad agradece a las 65 empresas colaboradoras su gran apoyo desde la primera edición.