Cuevas Bajas rinde homenaje a su emblemática zanahoria morá el 7 de diciembre
La localidad celebra el domingo la XXI edición de esta Fiesta, con actividades para todos los públicos
Málaga
Martes, 2 de diciembre 2025, 18:52
Cuevas Bajas vivirá uno de sus días más señalados del año el próximo domingo, 7 de diciembre. Será con motivo de su popular Fiesta de ... la Zanahoria Morá, que este año celebra su XXI edición.
Durante todo el día se podrá disfrutar de un amplio programa de actividades para toda la familia que incluye un mercado artesanal y gastronómico, música en directo, talleres y degustaciones. Todo girará en torno a la promoción de un producto autóctono único que los agricultores cueveños han preservado desde hace más de 13 siglos a orillas del río Genil. El programa de actos arrancará a las once de la mañana con la apertura del mercado, y a las doce será el pregón, que correrá a cargo del alcalde de Torrejón de Ardoz, Alejandro Navarro. Media hora después está prevista la degustación de migas.
La zanahoria morá, símbolo de la localidad, destaca por su tamaño (puede pesar más de un kilo), su característico color y sus propiedades saludables, como su riqueza en vitaminas A, B y E, además de componentes anticancerígenos y diuréticos. Este tubérculo, cuya producción local alcanza los 300.000 kilos anuales, tiene una gran demanda en mercados internacionales.
