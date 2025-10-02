Cookie York: la galleta como auténtica obra maestra culinaria

Cookie York nació del entusiasmo de sus creadores por ofrecer al público una experiencia dulce que hasta ahora no existía en Málaga: las auténticas cookies ... al estilo neoyorquino, apostando por un tamaño generoso, un estilo propio y su elaboración con ingredientes de máxima calidad.

«Como amante confeso de los dulces, sentí que faltaba en la ciudad un lugar donde cada galleta fuera más que un postre: una experiencia, un momento, un pequeño ritual», recuerda Alexander Delavar, propietario de Cookie York, sobre el origen del proyecto. «Con esa visión abrimos nuestras pequeñas puertas en calle Ollerías, en el corazón del centro de Málaga, con la misión de elevar la cookie a obra culinaria, y hacerlo desde Málaga, con el sello inconfundible de Cookie York», comenta acerca de la ambición y dimensión creativa de su proyecto.

Un producto excepcional con una cuidada presentación

La identidad y sello personal de Cookie York se sustenta en tres pilares. Uno sería, sin duda, su tamaño y la intensidad emocional que aporta al que la saborea. «Una cookie de Cookie York no es una galleta más: es una declaración de intenciones. Queremos que quien la pruebe diga '¡qué bestialidad!' sin que eso le reste delicadeza. Que al primer bocado sienta textura crujiente a la par que tierna, su aroma y sabor profundo», detalla Alexander.

Otro de los pilares del proyecto sería la apuesta insobornable por la calidad, utilizando únicamente ingredientes premium en la elaboración de sus galletas. «Usamos mantequilla pura, chocolates de calidad, sin colorantes ni aditivos innecesarios. Cada lote lo tratamos como una pequeña producción artesanal», apunta Alexander.

La tercera clave del proyecto sería su cuidado por el diseño y presentación del producto. «No basta con que algo esté rico: queremos que entre por los ojos. Por ello apostamos por un buen packaging, cuidar detalles visuales y el etiquetado y por una atención personalizada. Todo suma para hacer que la experiencia completa sea memorable», comenta acerca de la fórmula única gracias a la cual Cookie York cuenta con una poderosa personalidad propia dentro del mundo del dulce.

Desde la clásica cookie de chocolate a audaces versiones

La carta de Cookie York ofrece una cuidada selección de sabores y texturas, expandiendo así las posibilidades y variedades de las cookies neoyorquinas. Entre las favoritas del público se encuentran la Red Velvet Cream Cheese: una bomba de sabor con tonalidad rojiza cuyo interior está cuidadosamente ocupado por una deliciosa crema de chocolate blanco y cream cheese. O la Pistacho: suave y crocante, su increíble contraste se debe a la suavidad de la masa mantecosa junto al crujiente de las virutas de pistacho. No podemos olvidarnos de la Choco Chip, la reina de las clásicas: una masa mantecosa, tierna por dentro y ligeramente crujiente por fuera, rebosante de trozos de chocolate que se funden con cada mordisco.

Ampliar

Para los que buscan un auténtico festín de dulzor, la Kinder Bueno Blanco puede ser una gran opción: suave por fuera, cremosa por dentro, con un relleno que recuerda a la irresistible crema del Kinder Bueno Blanco. Entre las opciones más originales también se encuentra la Manzana Canela y Caramelo: una explosión otoñal en cada mordisco, con trozos de manzana jugosa que se mezclan con el toque cálido de la canela, envueltos en una masa suave y rica. El toque final lo pone el caramelo, que aporta dulzura y profundidad.

Ampliar

Para experimentar con los contrastes de sabores, proponemos la Caramelo Salado: el equilibrio perfecto entre lo dulce y lo salado. Una galleta tierna que esconde un corazón de caramelo cremoso, potenciado por cristales de sal que realzan cada matiz. Un bocado elegante, intenso y sorprendente. Y no puede faltar en esta selección la Nutella, un homenaje al clásico más amado. En su interior, la Nutella se derrama suavemente al romper la cookie, mezclándose con el Nutella Brownie del interior y creando un contraste perfecto entre lo crujiente y lo cremoso.

Todas las cookies destacan por su tamaño generoso, y su elaboración con mantequilla pura y chocolate belga. «No empleamos colorantes ni saborizantes artificiales. Además, trabajamos con sabores de temporada, ediciones limitadas y combinaciones especiales según fechas festivas o eventos», subraya Alexander.

Málaga: el lugar adecuado para Cookie York

«Desde que abrimos nuestra pequeña tienda hace unos años, nos dimos cuenta de que habíamos llegado al lugar adecuado para dar rienda suelta a esta locura dulce», valora Alexander. «Málaga representa un punto de inspiración, identidad y trato cercano. Su sol, su vida, el cálido ruido de sus calles y el gusto por lo local, nos ha dado varias cosas esenciales: cercanía y calidez humana, algo que en una ciudad mediana como Málaga se aprecia mucho más que en grandes urbes impersonales como mi ciudad natal Helsingborg (Suecia); una valiosa materia prima local, como el fruto seco malagueño, y otros productos andaluces con los que podemos hacer sinergias; y un público exigente y curioso, ya que los malagueños disfrutan del buen comer, del producto artesano, y están dispuestos a probar cosas nuevas si van acompañadas de calidad», resume Alexander.

El público malagueño ha acogido con gran éxito la propuesta de Cookie York: «Más allá de las palabras de entusiasmo que muchos clientes dejan ('las mejores cookies', 'imposible decidir qué sabor llevar', 'increíble que algo así exista en Málaga'), la respuesta en ventas ha sido excelente. Hemos visto que gente de Málaga —tanto residentes como turistas— descubre la propuesta y vuelve. Eso para nosotros es la mejor recompensa: que Cookie York ya no sea una novedad efímera, sino algo que la gente pide, recuerda y recomienda».

Sabores exclusivos para el otoño y cada festividad

En Cookie York apuestan por lanzar sabores de edición limitada, pensados especialmente para acompañar festividades y momentos únicos como el otoño, Halloween o la Navidad. «La idea es que cada galleta sea una pequeña celebración en sí misma. En otoño, por ejemplo, trabajamos con especias cálidas como la canela y las combinamos con frutos secos locales —almendras, nueces, pistachos— y con el toque fresco de los cítricos andaluces, que aportan viveza y aroma», apunta sobre sus propuestas para la estación que acabamos de comenzar.

«Para Halloween nos divertimos con sabores intensos, coberturas llamativas y rellenos sorprendentes que convierten cada cookie en un guiño travieso, pensado tanto para los más golosos como para quienes buscan un detalle original», adelanta sobre lo que encontraremos de cara a la celebración más terroríficamente divertida del año.

«Y cuando llega la Navidad, nuestra propuesta se viste de gala: ediciones limitadas que evocan los sabores tradicionales de estas fechas, desde el Ferrero Rocher al elegante Raffaello. Cada cookie navideña no solo busca el placer del paladar, sino también despertar recuerdos y emociones ligadas a la celebración, el hogar y la ilusión de esos días», resalta de sus cookies navideñas.

«En definitiva, con estas ediciones especiales queremos que nuestros clientes sientan que cada visita a Cookie York es distinta, que siempre hay un motivo para dejarse sorprender y que la cookie, lejos de ser estática, puede adaptarse al calendario y a las emociones de cada estación», concluye.

Más información:

Dirección: C. Carretería, 68, Distrito Centro, 29008 Málaga.

Teléfono: 653 12 29 88.

Web: https://www.cookieyork.es/