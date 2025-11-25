Colmenar repartirá 3.000 bocadillos de embutido en su XXV Fiesta del Mosto y la Chacina

La Fiesta del Mosto y la Chacina de Colmenar celebra un cuarto de siglo de vida y lo festejará el próximo domingo, 30 de noviembre, ... rindiendo tributo a los productos de elaboración artesanal. En las calles que conforman el centro histórico se ubicarán una quincena de expositores donde habrá degustaciones y se podrá adquirir embutidos, quesos, vinos, aceite de oliva virgen, miel, panes o dulces. En total, se pueden comprar alrededor de 90 productos diferentes.

Los asistentes también podrán disfrutar de su gastronomía en 16 bares y restaurantes así como de un mercado artesanal navideño y a las 16:30 habrá un concierto de Álvaro García. Durante el día también se podrá visitar la exposición de coches clásicos e históricos del Club Alandalus.

El programa de actividades que arrancará a las 11:00 con los bailes populares como las maragatas y la jornada de puertas abiertas que ofrece el Museo de la Miel (de 11 a 14 horas). Desde esa hora hasta las seis de la tarde también habrá un Mercado Artesanal en Camino de Málaga en el que también participan asociaciones del municipio.

Además, con motivo del XXV aniversario se inaugurará una escultura, obra de Rafael Bravo, en honor a la fiesta en una de las entradas del pueblo, en la puerta de la Cooperativa a las 11:30 horas. A las 12 horas será el pregón a cargo del cocinero Bosco Benítez, chef del programa 'Tierra de Sabores de Canal Sur'.

Entrega de premios

A continuación se hará entrega de los premios 2025 distinguidos por el Ayuntamiento y Asecol. También al establecimiento ganador de la Ruta de la Tapa. A a su término comenzarán las degustaciones y aperitivos de platos típicos de la zona y a mediodía se repartirán 3.000 bocadillos elaborados con los embutidos artesanales de las diferentes carnicerías del pueblo y 1.000 litros de mosto.

Por la tarde, tendrá lugar el tradicional concurso de chacineros, el sorteo de lotes de embutidos entre aquellas personas que participen en una encuesta y el concierto de Álvaro García (16:30 horas).