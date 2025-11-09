Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Sergio Moreno, en un fotograma del documental.

El cocinero malagueño que te puedes encontrar haciendo arroz con leche en el metro de China

Sergio Moreno afianza su presencia en el país asiático tras participar en un documental que se muestra en medios de transporte y aeropuertos

Marina Martínez

Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:17

Algunos amigos ya le habían visto en el taxi y en el metro de China, incluso en el aeropuerto de Hong Kong. No daba crédito ... de la repercusión. Hasta que él, de camino a Pekín, se topó consigo mismo en el avión. Ahí estaba Sergio Moreno, preparando arroz con leche en la pantalla del asiento. Todo se debe a 'Milk, a running river of civilization', documental que se muestra en distintos medios de transporte del país asiático y en cuyo primer capítulo el cocinero malagueño ha participado elaborando su propia versión del arroz con leche.

