El cocinero malagueño que te puedes encontrar haciendo arroz con leche en el metro de China

Algunos amigos ya le habían visto en el taxi y en el metro de China, incluso en el aeropuerto de Hong Kong. No daba crédito ... de la repercusión. Hasta que él, de camino a Pekín, se topó consigo mismo en el avión. Ahí estaba Sergio Moreno, preparando arroz con leche en la pantalla del asiento. Todo se debe a 'Milk, a running river of civilization', documental que se muestra en distintos medios de transporte del país asiático y en cuyo primer capítulo el cocinero malagueño ha participado elaborando su propia versión del arroz con leche.

«Aquí el consumo de leche no es tan importante como en Europa, ellos querían transmitirle los valores que le damos en la cultura occidental», explica desde China Sergio Moreno sobre este trabajo producido por DOClabs Beijing Media Technology que recorre el papel que representa la leche en diferentes culturas, desde Latinoamérica hasta Oriente Medio. El encargo del malagueño era hacer un plato que, evidentemente, contuviera leche y que fuera «original y creativo».

Con sifón y nitrógeno

«Justo me pilló cambiando la carta de un nuevo restaurante que asesoro en Chengdú y tenía en mente un arroz con leche con caqui, que en ese momento era temporada. El caqui lo marino en un almíbar cítrico, que esté dulce pero que también tenga un poco de acidez. Se trata de un arroz con leche bastante cremoso, le meto leche de coco. Hago la receta tradicional y después una parte la trituro con un poco de chocolate blanco y la pongo en un sifón y luego sobre nitrógeno líquido para darle una textura más aérea y crujiente. Se hace en la mesa, con un poco de showcooking, acompañado de galleta con canela», describe Sergio Moreno, siempre en busca de la sorpresa y la innovación.

Este malagueño de Benalmádena recuerda la «gran puesta en escena» a la hora de grabar el documental. «Fueron unas 14 horas de rodaje. El momento de volcar la leche lo hice como más de cuarenta veces», comenta entre risas con un punto de modestia y a la vez de satisfacción por la repercusión de este documental que se puede ver en distintas plataformas como Youtube.

Un primer capítulo de 'Milk, a running river of civilization ', y uno más en el idilio de Sergio Moreno con China. Después de once años, empieza a plantearse la opción de volver de forma definitiva a España. «No sé hasta qué punto quiero cerrar mi etapa aquí, me lo paso muy bien en Asia, me gusta mucho, pero por otro lado estoy ya cansado de ir y venir», reconoce el malagueño, actualmente a caballo entre ambos continentes. Tanto por circunstancias personales como profesionales.

Entre España y China

No dejan de llegarle propuestas de colaboraciones, proyectos, talleres y hasta ha pasado unos días de formación en Aponiente y ha participado en distintas competiciones en España. Además, de haber emprendido un reto personal: el vino que elabora en Valdepeñas (tierra de su pareja) y que está ya importando a China.

Confiesa que echa de menos «la rutina de estar con el pase y el servicio» de un restaurante, pero en realidad no para de crear. Está volcado con los asesoramientos, cambios de menú, eventos, marketing, gestión, estrategia de recursos humanos… Incluso en algún restaurante que ha sonado en más de una ocasión para entrar en la Guía Michelin.

Entre sus creaciones, coles de Bruselas con suflé de queso manchego y pesto de avellanas, escabeche (mitad leche de tigre) con maíz encurtido, gazpacho de fresas con frapé de sambal (condimento típico indonesio), navajas guisadas con gazpachuelo y quenelle de caviar ligeramente ahumado con gel de lima, callos con yema de huevo, pichón con puré de remolacha, caballa al grill con vinagreta de jengibre y wasabi y chips de kale en tempura, o suflé de caña de azúcar terminado con helado de ron y pasas.

Aunque también está habituado a crear platos propios de la cocina asiática, siempre con su toque personal, como sus curiosas quesadillas con chili oil o la sopa de rabo de toro con menta. Le llueven los proyectos. Uno de los últimos, con la compañía Gaga, con cerca de un centenar de restaurantes en China. Y ahora también se le han abierto puertas en Indonesia. «A corto plazo sigo, pero con un punto de mira en volver a casa de manera fija para abrir algo y empezar a sembrar allí, que me apetece, sobre todo por estar con la familia». Ya se lo ha avisado la app que utiliza para volar: más de 370 horas en el aire al año. «Demasiado jet lag».