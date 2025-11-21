El cocido del Marqués de Nájera vuelve a Marbella por su 50 aniversario

El cocido del Marqués de Nájera, evento que durante décadas ha reunido a la jet set marbellí y ha marcado el inicio de la Navidad ... en la Costa del Sol, ha regresado a la provincia para celebrar su 50.º aniversario. La fiesta gastronómica organizada alrededor de este plato de cuchara se ha celebrado en el hotel Kimpton Los Monteros de Marbella y ha contado con un sello especial: el que le ha dado José Carlos García, chef con una estrella Michelin y responsable de dirigir el proyecto gastronómico establecimiento hotelero.

Desde el año 1972, cuando se puso en marcha, el cocido ha sido un punto de encuentro y reunión de la sociedad marbellí. Lo puso en marcha Ángel Fernández de Liencres y de la Viesca, el cuarto Marqués de Nájera, que entonces era presidente de honor del complejo Los Montero, en el restaurante El Corzo, que fue el primer restaurante del hotel en conseguir una estrella Michelin.

El historiador de Marbella, Paco Moyano, recuerda que este evento nació como «una operación de relaciones públicas» para unir a colaboradores, tour operadores, agencias de viaje y medios de comunicación en torno a la Navidad, y con el paso de los años «constituyó una cita imprescindible en la ciudad». Durante las últimas ediciones se dieron cita cerca de 400 personas. «Está claro que establecer relaciones en torno a una mesa, degustando un buen cocido, fortalece lazos que duran mucho tiempo. No hay duda de que el Marqués de Nájera lo tenía muy claro», añade.

Aunque nació en Madrid en el año 1896, el marqués hizo carrera en la Costa del Sol. Comenzó trabajando en Torremolinos, donde se vinculó con el restaurante El Remo, en Montemar, que fue lugar de encuentro de celebridades que visitaban la costa, especialmente del mundo del cine. Posteriormente, tras impulsar el primer campo de golf de Málaga, estableció relación con la familia Goizueta y en 1959 se convirtió en el primer director que tuvo el Golf Hotel Guadalmina.

Su relación con el hotel Los Monteros se produjo años después, cuando conoció al banquero Ignacio Coca, que fue el promotor de la urbanización Los Monteros. «Lo nombró presidente de honor, algo que se podía interpretar como un reconocimiento pero que supuso en realidad un trabajo riguroso del marqués como verdadero relaciones públicas que benefició a Los Monteros y a Marbella en su conjunto», recuerda Paco Moyano.

Nuevo capítulo del cocido

Al estreno de este nuevo episodio del popular cocido -que se ha recuperado tras la reapertura del hotel- asistieron este jueves unas 140 personas, que se dieron cita en el moderno restaurante Jara. El plato se sirvió en cuatro vuelcos -ya no a modo bufé- y contó con el sello del estrella Michelin José Carlos García. Tras unos aperitivos de rigor se sirvió la sopa de fideos, posteriormente los garbanzos con las patatas y las verduras, a continuación la carne con el chorizo y la morcilla y para rematar la madrileña bola.

El equipo de cocina del hotel comenzó a preparar el cocido el lunes para lograr que todos los platos salieran a la perfección. Uno de sus grandes retos ha sido lograr que fuera bajo en grasa para que no llenaran en exceso y gustaran a todo el mundo. «Es una maravilla que se haya recuperado», aseguraban los asistentes.

Antes del inicio de la comida, la directora del hotel, Merry Antoja, se mostraba especialmente satisfecha porque el cocido es «un evento mítico; una de nuestras grandes celebraciones». En este caso han tratado de «traerlo al hoy con un estilo más moderno y actual». «El cocido pretende encender la Navidad en Marbella y poner el primer brindis», ha añadido.