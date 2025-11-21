Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

José Carlos García y el equipo de Los Monteros preparan el cocido. Josele

El cocido del Marqués de Nájera vuelve a Marbella por su 50 aniversario

El chef José Carlos García y el equipo del hotel Los Monteros recuperan un evento mítico que supone el pistoletazo de salida a la Navidad en la Costa del Sol

Juan Soto

Málaga

Viernes, 21 de noviembre 2025, 00:08

El cocido del Marqués de Nájera, evento que durante décadas ha reunido a la jet set marbellí y ha marcado el inicio de la Navidad ... en la Costa del Sol, ha regresado a la provincia para celebrar su 50.º aniversario. La fiesta gastronómica organizada alrededor de este plato de cuchara se ha celebrado en el hotel Kimpton Los Monteros de Marbella y ha contado con un sello especial: el que le ha dado José Carlos García, chef con una estrella Michelin y responsable de dirigir el proyecto gastronómico establecimiento hotelero.

