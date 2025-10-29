Cierra el restaurante Noviembre tras 14 años en el Centro de Málaga

Fueron de los primeros. Ese concepto de aire bohemio y cosmopolita para un desayuno healthy, una comida informal, una cena ligera o incluso un brunch ... llamaba la atención hace 14 años en el Centro de Málaga. Desde entonces, el restaurante Noviembre se ha mantenido como una propuesta para todo tipo de gustos y necesidades. Desde opciones veganas hasta sin gluten. Un amplio abanico que daba vida a la esquina entre la calle Álamos y Cárcer y que ahora echa la persiana. El local ha cerrado sus puertas. Y no por falta de éxito.

«Siempre hemos funcionado muy bien, tanto con los desayunos como con los platos al gusto, las hamburguesas o las ensaladas, pero las tendencias han cambiado mucho. Ya buena parte de nuestra clientela no se ve por el Centro, no es lo mismo que cuando abrimos. Teníamos mucha ilusión y hemos trabajado muy bien, nos vamos con mucha pena, pero ya no nos veíamos ahí».

Las palabras de Francisco Verdugo resumen de forma clara las razones que han empujado a él y a su socio Francisco Montero a abandonar ese local hasta ahora imprescindible para muchos en el Centro de Málaga. Especialmente para una generación para la que fue novedad un lugar como Noviembre, una propuesta desenfadada que hoy en día resulta más habitual en el mapa gastronómico de la ciudad, pero que en sus primeros años no era tan común entre los malagueños.

Cocina saludable

La cocina saludable era su seña de identidad. Como ejemplo, sus hamburguesas orgánicas, su variedad de ensaladas o los smoothies. También ese ambiente de buen rollo que lo caracterizaba. Una filosofía que no desaparece con Noviembre. Se mantiene en La Galerna, el otro establecimiento que regentan en Pedregalejo desde hace veinte años. «Eran primos», advierte sobre ambos negocios Francisco Verdugo, que incide en que ahora se volcarán más en este junto al mar.

Mientras tanto, el local de Noviembre toma otro rumbo. Ya tiene nuevo inquilino. Lo ocupará el grupo que capitanean Rodrigo Cefalo y Tatiana De León, que cuenta en la capital malagueña con otros tres restaurantes: Puerto Cristal, Tatanegro y Niccia. Este será, por tanto, el cuarto establecimiento que abren en cuatro años.