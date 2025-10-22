Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Chester & Punk: elevando la coctelería malagueña con creatividad y pasión

Top Cocktails Bars, las Estrellas Michelín de la mixología, ha vuelto a incluirlos en sus reconocimientos, consolidándose así como el único establecimiento de Málaga con esta distinción

Miércoles, 22 de octubre 2025, 12:33

El mismo concepto del que parte Chester & Punk cuenta con la audaz fusión de esencias y sabores del mejor coctail: una mezcla entre ... la sofisticación y excelencia de la coctelería más refinada con la transgresión del punk. Este establecimiento malagueño ha logrado convertirse en un referente de la coctelería malagueña gracias a la creatividad y pasión que logran aportar a sus creaciones. Una dedicación que ha vuelto a verse reconocida al más alto nivel: Top Cocktail Bars, un certamen que reconoce la excelencia de las mejores coctelerías de España y Portugal, ha vuelto a distinguir a Chester & Punk en su ranking anual, consolidándose así como la única coctelería de Málaga con estrella Top Cocktail Bar.

