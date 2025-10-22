Chester & Punk: elevando la coctelería malagueña con creatividad y pasión

El mismo concepto del que parte Chester & Punk cuenta con la audaz fusión de esencias y sabores del mejor coctail: una mezcla entre ... la sofisticación y excelencia de la coctelería más refinada con la transgresión del punk. Este establecimiento malagueño ha logrado convertirse en un referente de la coctelería malagueña gracias a la creatividad y pasión que logran aportar a sus creaciones. Una dedicación que ha vuelto a verse reconocida al más alto nivel: Top Cocktail Bars, un certamen que reconoce la excelencia de las mejores coctelerías de España y Portugal, ha vuelto a distinguir a Chester & Punk en su ranking anual, consolidándose así como la única coctelería de Málaga con estrella Top Cocktail Bar.

Este reconocimiento sitúa a Chester & Punk en la élite de la alta coctelería nacional, compartiendo nivel con Cream (Almería), la única otra coctelería andaluza con estrella en esta edición.

Ampliar Los responsables de Chester & Punk recogiendo su reciente Estrella en la ceremonia de Top Cocktails Bars 2025.

Desde su participación en 2020, Chester & Punk ha mantenido una evolución constante, acumulando cuatro estrellas en total y posicionándose como un referente en creatividad, experiencia y servicio a nivel nacional.

Un sistema de evaluación que valora producto, ambiente y servicio

Top Cocktail Bars cuenta con un prestigio y un sistema de evaluación que lo empareja con la emblemática guía Michelin y sus codiciadas Estrellas. Así, a la hora de distinguir a los locales de coctelería más destacados del panorama ibérico tiene en cuenta tres aspectos: producto, valorando la creatividad, calidad, innovación y pericia técnica en la elaboración de cócteles; el ambiente y experiencia que el local ofrece al cliente; y la atención y profesionalidad del servicio.

Siguiendo la misma metodología del jurado de la guía Michelín, visitan de forma anónima las coctelerías seleccionadas y otorga puntuaciones en cada categoría. De esa valoración surge la asignación de estrellas —de una a tres—, que el público puede reconocer como sello de calidad y referencia en el sector.

La coctelería como manifestación cultural y artística

El reconocimiento supone una justa recompensa al esfuerzo y talento del equipo de profesionales que hay detrás de un proyecto tan personal como Chester & Punk. Y es que su propuesta llega a trascender la mera elaboración de combinados, para ofrecer al cliente una experiencia que cuenta también con una dimensión cultural, artística y emotiva. En ello tiene una importancia especial la atmósfera única que logran gracias a una rompedora labor de decoración, en la que la elegancia clandestina de los 'speak easy' de la Ley Seca se combina con arte urbano y neones.

Ampliar

En Chester & Punk mezclan en su coctelera gastronomía y mixología con creatividad e innovación, proponiendo así creaciones como Walking Dead (ron Kraken, ron Planteray, piña, maracuyá y orgeat), Punk-Da (Gin Roku, yuzu, gengibre, melocotón y açai) u Octo Pussy (ron Kraken, mango, licor de naranja y lima). Cada coctail se sirve e identifica con un vaso diseñado ad-hoc, una presentación que aporta un giro singular y muy punk a la experiencia.

Además, cuentan con una completa selección de tequilas, mezcales, cervezas, espumosos, ginebras, vodkas, rones y whiskies, con las marcas más prestigiosas.

Descubre Chester & Punk, una coctelería que está marcando un auténtico cambio en la cultura del ocio malagueño. Y citando su lema, con el que lanzan un ingenioso guiño a los míticos Sex Pistols, God save the Punk!

Más información:

Dirección: Calle Méndez Nuñez, 4 - Málaga.

Instagram: @chesterandpunk

Web: https://www.chesterandpunk.com/