El jamón toma Campillos con la XVII edición de su feria este fin de semana

Campillos celebra este fin de semana una de sus citas claves del calendario: la Feria del Jamón y los productos del cerdo, que este año ... cumple su XVII edición.

Considerada Fiesta de Singularidad Turística Provincial, reunirá en el Parque José María Hinojosa a más de 50 empresas del sector porcino y de la alimentación. Aunque el jamón es el producto estrella de la cita, no faltarán otros manjares como el salchichón, la morcilla, el queso o el aceite de oliva. Para acompañar, habrá un servicio de barra durante el evento a cargo de la Hermandad de La Pollinica.

Este año, las actividades comenzarán el sábado 8 de noviembre, día en el que habrá un curso de iniciación al corte de jamón, una cata de vinos de Bodegas Carpe Diem y las actuaciones musicales del DJ Josan Oliva y el grupo La Taraská.

Programa de actividades

Sábado 8 de noviembre:

- 10:00 horas: Curso de iniciación al corte de jamón. Lugar: salón de exposiciones del Ayuntamiento. Precio: 15 euros por persona. Inscripciones: hasta el 7 de noviembre en el Centro de Interpretación Reserva Natural Lagunas de Campillos.

- 13:30 horas: Cata de vinos de Bodegas Carpe Diem. Lugar: explanada del Ayuntamiento. Precio: 7 euros por persona. Inscripciones: hasta el 7 de noviembre en el Centro de Interpretación Reserva Natural Lagunas de Campillos.

- 21:00 horas: Actuación musical del grupo campillero La Taraská. Lugar: explanada del Ayuntamiento.

- De 23:00 a 3:00 horas: Actuación del DJ Josan Oliva. Lugar: explanada del Ayuntamiento.

Domingo 9 de noviembre:

- 10:00 horas: Inauguración de la XVII Feria del Jamón y productos derivados del cerdo. Lugar: Parque José María Hinojosa.

- De 10:00 a 15:00 horas: Visita al Centro de Interpretación Reserva Natural Lagunas de Campillos.

- Desde las 11:00 horas y durante todo el día: Tren turístico. Lugar: Parque José María Hinojosa. Precio: 2 euros por persona.

- De 11:00 a 14:00 horas: Apertura de Iglesias y Casas de Hermandad.

- De 12:30 a 17:30 horas: Zona infantil con pintacaras y globoflexia. Lugar: Parque José María Hinojosa.

- 16:00 horas: Actuación Asociación Folclórica Carmela Campos. Lugar: explanada del Ayuntamiento.

- 17:00 horas: Actuación grupo de música Olivetti. Lugar: explanada del Ayuntamiento.

- 18:30 horas: Actuación Dj Raúl Lora. Lugar: explanada del Ayuntamiento.

Durante todo el día, habrá un servicio de ludoteca, a un precio de 3 euros por pase. La actividad está dirigida a niños y niñas a partir de 3 años y se organizará en tres turnos: de 12:00 a 14:00, de 14:00 a 16:00 y de 16:00 a 18:00 horas. Lugar: salón de exposiciones del Ayuntamiento.