El jamón toma Campillos con la XVII edición de su feria este fin de semana
La celebración reunirá a más de 50 empresas del sector porcino y de la alimentación
Málaga
Lunes, 3 de noviembre 2025, 15:16
Campillos celebra este fin de semana una de sus citas claves del calendario: la Feria del Jamón y los productos del cerdo, que este año ... cumple su XVII edición.
Considerada Fiesta de Singularidad Turística Provincial, reunirá en el Parque José María Hinojosa a más de 50 empresas del sector porcino y de la alimentación. Aunque el jamón es el producto estrella de la cita, no faltarán otros manjares como el salchichón, la morcilla, el queso o el aceite de oliva. Para acompañar, habrá un servicio de barra durante el evento a cargo de la Hermandad de La Pollinica.
Este año, las actividades comenzarán el sábado 8 de noviembre, día en el que habrá un curso de iniciación al corte de jamón, una cata de vinos de Bodegas Carpe Diem y las actuaciones musicales del DJ Josan Oliva y el grupo La Taraská.
Programa de actividades
Sábado 8 de noviembre:
- 10:00 horas: Curso de iniciación al corte de jamón. Lugar: salón de exposiciones del Ayuntamiento. Precio: 15 euros por persona. Inscripciones: hasta el 7 de noviembre en el Centro de Interpretación Reserva Natural Lagunas de Campillos.
- 13:30 horas: Cata de vinos de Bodegas Carpe Diem. Lugar: explanada del Ayuntamiento. Precio: 7 euros por persona. Inscripciones: hasta el 7 de noviembre en el Centro de Interpretación Reserva Natural Lagunas de Campillos.
- 21:00 horas: Actuación musical del grupo campillero La Taraská. Lugar: explanada del Ayuntamiento.
- De 23:00 a 3:00 horas: Actuación del DJ Josan Oliva. Lugar: explanada del Ayuntamiento.
Domingo 9 de noviembre:
- 10:00 horas: Inauguración de la XVII Feria del Jamón y productos derivados del cerdo. Lugar: Parque José María Hinojosa.
- De 10:00 a 15:00 horas: Visita al Centro de Interpretación Reserva Natural Lagunas de Campillos.
- Desde las 11:00 horas y durante todo el día: Tren turístico. Lugar: Parque José María Hinojosa. Precio: 2 euros por persona.
- De 11:00 a 14:00 horas: Apertura de Iglesias y Casas de Hermandad.
- De 12:30 a 17:30 horas: Zona infantil con pintacaras y globoflexia. Lugar: Parque José María Hinojosa.
- 16:00 horas: Actuación Asociación Folclórica Carmela Campos. Lugar: explanada del Ayuntamiento.
- 17:00 horas: Actuación grupo de música Olivetti. Lugar: explanada del Ayuntamiento.
- 18:30 horas: Actuación Dj Raúl Lora. Lugar: explanada del Ayuntamiento.
Durante todo el día, habrá un servicio de ludoteca, a un precio de 3 euros por pase. La actividad está dirigida a niños y niñas a partir de 3 años y se organizará en tres turnos: de 12:00 a 14:00, de 14:00 a 16:00 y de 16:00 a 18:00 horas. Lugar: salón de exposiciones del Ayuntamiento.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión