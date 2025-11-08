Calma Eladio se expande con el otoño

Enrique Bellver Sábado, 8 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Una de las marcas malagueñas de frutas y verduras con más presencia en el mercado de la alta hostelería nacional se expande con la llegada ... del otoño. Viente productores malagueños que cultivan con el mismo respeto y rigor como lo hacían generaciones pasadas están produciendo sus productos en diferentes localidades de nuestra provincia con una sola filosofía, producir frutas y verduras gourmets bajo demanda y respetando al máximo los ritmos naturales de la tierra. Estos productos de Kilómetro 0 mantienen el sistema productivo de antaño, sin utilizar productos o semillas químicas que alteren el tamaño o el sabor de los mismos que se recogen a mano y cuando están en su momento óptimo.

Un grupo de hosteleros malagueños se han desplazado a Coín para conocer de primera mano cómo produce uno de los veinte agricultores con los que cuenta Calma Eladio. En el otoño los campos se llenan de mangos, membrillos, tomates Daniela, coles de diferentes variedades, lechugas, alcachofas. Una despensa natural para los cocineros más innovadores.

