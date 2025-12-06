El bikini de salchichón de Málaga, la nueva propuesta de Almijara
José Andrés Jiménez prepara en su restaurante del Perchel este plato que, además de otros ingredientes, corona con queso de cabra
Sábado, 6 de diciembre 2025, 23:28
La idea de José Andrés Jiménez era hacer un bikini de vaca madurada como una especie de falso steak tartar. Y lo hizo, pero vio ... que no calaba entre una mayoría de sus clientes de Almijara. «La carne cruda no gusta a tanta gente», asegura. Así que, en su constante afán por innovar y sorprender, pero también de llegar a un abanico más amplio de público, le dio una vuelta a aquella receta inicial.
¿Qué gusta a prácticamente todo el mundo? El salchichón de Málaga no suele fallar. Y de ahí salió la nueva versión de su bikini: con mayonesa de trufa, miel de caña, kimchi, algo de encurtido y mostaza. El pan -«tostado con mucha mantequilla», avisa-, redondea el plato, que corona por encima con queso rallado de cabra El Pinsapo (marca que precisamente hace unos días se traía premio de los prestigiosos World Cheese Awards).
-
Dirección: Pasaje San Fernando, 3 (Málaga).
-
Teléfono: 951 353 900.
-
-
Precio: El bikini de salchichón de Málaga tiene un precio de 13,50 euros.
Una modalidad más de este plato que empieza a ponerse de moda en las cartas. Sin apenas ser consciente de ello, José Andrés Jiménez creó el suyo propio inspirándose en una de sus escapadas: «Simplemente probé uno fuera de Málaga y me gustó mucho así que le di vueltas para poder hacer uno mío».
Siempre dándole vueltas al coco, el cocinero malagueño juega de nuevo aquí con la tradición, la creatividad y las tendencias gastronómicas. Como habitúa a hacer en su restaurante del Perchel. Aunque va introduciendo a menudo novedades, entre sus imprescindibles no faltan el camperito de atún rojo, la carrillada de cerdo ibérico con puré de boniato, la empanadilla de pollo a la moruna o los huevos rotos con atún picante.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión