El bikini de salchichón de Málaga, la nueva propuesta de Almijara

La idea de José Andrés Jiménez era hacer un bikini de vaca madurada como una especie de falso steak tartar. Y lo hizo, pero vio ... que no calaba entre una mayoría de sus clientes de Almijara. «La carne cruda no gusta a tanta gente», asegura. Así que, en su constante afán por innovar y sorprender, pero también de llegar a un abanico más amplio de público, le dio una vuelta a aquella receta inicial.

¿Qué gusta a prácticamente todo el mundo? El salchichón de Málaga no suele fallar. Y de ahí salió la nueva versión de su bikini: con mayonesa de trufa, miel de caña, kimchi, algo de encurtido y mostaza. El pan -«tostado con mucha mantequilla», avisa-, redondea el plato, que corona por encima con queso rallado de cabra El Pinsapo (marca que precisamente hace unos días se traía premio de los prestigiosos World Cheese Awards).

Dirección: Pasaje San Fernando, 3 (Málaga).

Teléfono: 951 353 900.

Web: almijaracasualbar.com

Precio: El bikini de salchichón de Málaga tiene un precio de 13,50 euros.

Una modalidad más de este plato que empieza a ponerse de moda en las cartas. Sin apenas ser consciente de ello, José Andrés Jiménez creó el suyo propio inspirándose en una de sus escapadas: «Simplemente probé uno fuera de Málaga y me gustó mucho así que le di vueltas para poder hacer uno mío».

Siempre dándole vueltas al coco, el cocinero malagueño juega de nuevo aquí con la tradición, la creatividad y las tendencias gastronómicas. Como habitúa a hacer en su restaurante del Perchel. Aunque va introduciendo a menudo novedades, entre sus imprescindibles no faltan el camperito de atún rojo, la carrillada de cerdo ibérico con puré de boniato, la empanadilla de pollo a la moruna o los huevos rotos con atún picante.