Bikini de salchichón de Málaga que se sirve en Almijara. Goma Brand Narratives

El bikini de salchichón de Málaga, la nueva propuesta de Almijara

José Andrés Jiménez prepara en su restaurante del Perchel este plato que, además de otros ingredientes, corona con queso de cabra

Marina Martínez

Marina Martínez

Sábado, 6 de diciembre 2025, 23:28

La idea de José Andrés Jiménez era hacer un bikini de vaca madurada como una especie de falso steak tartar. Y lo hizo, pero vio ... que no calaba entre una mayoría de sus clientes de Almijara. «La carne cruda no gusta a tanta gente», asegura. Así que, en su constante afán por innovar y sorprender, pero también de llegar a un abanico más amplio de público, le dio una vuelta a aquella receta inicial.

