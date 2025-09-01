Bernardita Cocina: aprender a cocinar como experiencia social

Independientemente de su carácter de actividad esencial para la alimentación diaria, la cocina cuenta con una importante dimensión social, una actividad que trasciende las ollas ... y fogones para establecer lazos fraternales entre miembros de una misma familia, amigos y hasta desconocidos. Precisamente esta faceta de disfrute social es la que potencia Bernardita Cocina en sus talleres, que abarcan todo tipo de técnicas, gastronomías y estilos culinarios.

«Bernardita Cocina nació a principios de 2020. Durante el confinamiento, mucha gente redescubrió la cocina como refugio y entretenimiento. Ese momento me despertó la inquietud de crear un espacio seguro, donde cocinar fuera también una forma de distraernos y de conectar con otros», recuerda Bernardita Mansilla, su responsable, acerca del origen de su escuela de cocina.

Ampliar

«Así lancé mi primer taller de pastas frescas, con grupos muy pequeños de 4 ó 5 personas: fue el trampolín para lo que hoy, cinco años después, se ha convertido en un proyecto con más de 15 temáticas de talleres diferentes», destaca. Talleres que certifican el profundo conocimiento, la amplia experiencia y el sincero amor por la cocina de Bernardita, y cuyo objetivo común no es otro que acercar el mundo de la cocina «a todo aquel que quiera aprender y disfrutar».

Partiendo de que la alimentación forma parte de nuestra vida, en Bernardita Cocina te proponen «ser protagonista de ella: ya sea organizando tu semana o preparando un plato especial».

Talleres de cocina en constante renovación

Bernardita Cocina demuestra su creatividad culinaria y constante reinvención ofreciendo novedades en cada temporada. «Siempre estamos en constante formación para ofrecer propuestas diferentes y novedosas. En septiembre y octubre, los talleres más solicitados son el de 'batch cooking' -cocinar un día para organizar toda la semana-, el de sushi y los talleres de cocina internacional (como los próximos dedicados a comida india, latinoamericana o tailandesa), que siempre tienen muchísimo éxito«, destaca Bernardita.

El perfil del público que asiste a Bernardita Cocina es tan amplio y diverso como sus propios talleres. «Los talleres están pensados para cualquier persona con ganas de pasar una tarde especial: aprender una técnica nueva, descubrir otra cultura gastronómica, cocinar en grupo o simplemente desconectar», comenta Bernardita. A los talleres se puede asistir con amigos, en pareja o incluso solo, «porque también es una oportunidad estupenda para conocer gente nueva».

Su responsable recalca que «no hace falta tener experiencia previa: todos los talleres están diseñados para que cualquiera pueda participar y disfrutar desde cero».

«Otro aspecto importante es nuestro trabajo con empresas: organizamos talleres de team building donde los equipos pueden conocerse, compartir y divertirse fuera del entorno laboral, a través de la cocina«, apunta.

Un ambiente cercano e íntimo para cocinar

La cercanía y el ambiente íntimo que logra crear en su espacio de cocina son dos de los rasgos con los que Bernardita Cocina ha logrado establecer un sello personal y característico dentro de su sector. «Los talleres se realizan en nuestro taller OCOA, al lado de la plaza de la Merced, y cada taller lo hago como si vinieran a mi casa, lo que crea un ambiente íntimo y acogedor donde todo el mundo se siente cómodo», valora su responsable. «No se trata solo de cocinar, sino de vivir una experiencia completa», matiza.

Además, Bernardita Cocina adapta todos sus talleres a alergias o intolerancias y, en el caso de grupos privados, diseñan un menú totalmente a medida.

Aunque la singularidad de Bernardita Cocina también se nutre de el carácter único de la ciudad que la acoge: «Málaga nos da muchísimo. Somos parte de su oferta de ocio local y eso se nota: muchos clientes repiten una y otra vez. Aquí encuentran no solo la parte gastronómica, sino también la social, y además la posibilidad de aprender diferentes tipos de cocina. Es una ciudad abierta, curiosa y con mucho movimiento, lo que hace que nuestro proyecto tenga aún más sentido».

Talleres más técnicos para la nueva temporada

De cara a la nueva temporada, Bernardita Cocina continuará organizando talleres dedicados a la alimentación saludable, pero también apostarán, como novedad, por ofrecer propuestas más avanzadas para un perfil de alumno más experimentado. «Serán talleres con más técnica, pensados para quienes ya tienen experiencia y quieren dar un paso más en la cocina», adelanta Bernardita. Una prueba de que la escuela de cocina ya cuenta con un público fiel, que repite y ha crecido como cocinero gracias a sus talleres.

Bernardita recalca las virtudes y beneficios que ofrece la cocina, más allá de lo puramente alimenticio: «Lo que más necesitamos hoy en día es desconexión, y la cocina puede dártela. En mis talleres, durante tres horas dejamos los problemas fuera y nos centramos en disfrutar, aprender y compartir».

«Te acompañamos paso a paso para que, al terminar, puedas replicar todas las recetas en tu casa y, poco a poco, acercarte más a la gastronomía. Solo tienes que animarte a dar el primer paso: el resto lo hacemos juntos», concluye Bernardita, animándote a descubrir el puro disfrute que supone cocinar en grata compañía.

Más información:

Dirección: Calle Cobertizo del Conde, 2, Distrito Centro, 29009 Málaga.

Teléfono: 615 27 48 54.

Web: https://bernarditacocina.com/