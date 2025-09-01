Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Extra Bernardita Cocina

Bernardita Cocina: aprender a cocinar como experiencia social

Esta escuela cocina ofrece actualmente más de 15 talleres diferentes, brindando un espacio confortable para disfrutar en grupo de la elaboración de los platos

SUR

Málaga

Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:30

Independientemente de su carácter de actividad esencial para la alimentación diaria, la cocina cuenta con una importante dimensión social, una actividad que trasciende las ollas ... y fogones para establecer lazos fraternales entre miembros de una misma familia, amigos y hasta desconocidos. Precisamente esta faceta de disfrute social es la que potencia Bernardita Cocina en sus talleres, que abarcan todo tipo de técnicas, gastronomías y estilos culinarios.

Te puede interesar

