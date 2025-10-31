Benalmádena celebra la IX edición de la Ruta de la Tapa de Cine con récord de participantes

Vuelve la Ruta de la Tapa de Cine de Benalmádena, que podrá disfrutarse del 31 de octubre al sábado 8 de noviembre. Esta novena edición ... tendrá récord de participación, ya que contará con más de 30 establecimientos de los tres núcleos del municipio: Benalmádena Costa, Arroyo de la Miel y Benalmádena Pueblo.

Durante la celebración del evento, se podrá degustar una tapa con bebida por sólo tres euros. Además, habrá animación en directo y un saxofonista interpretará algunas de las bandas sonoras más icónicas del cine, creando así un ambiente especial que combinará gastronomía, cultura y ocio.

El certamen premiará las creaciones más destacadas por su creatividad, sabor y presentación, con galardones de 400, 250 y 100 euros para los tres primeros clasificados. El público participante que sume a partir de cinco sellos podrá participar en el sorteo de un fin de semana en un apartamento en Benalmádena, que se celebrará el mismo día de la entrega de premios a las mejores tapas.

Organizada por el Ayuntamiento de Benalmádena, a través del área de Comercio, la Ruta de la Tapa de Cine tiene como objetivo dinamizar la economía local y poner en valor la oferta gastronómica del municipio en temporada baja.