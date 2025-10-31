Benalmádena celebra la IX edición de la Ruta de la Tapa de Cine con récord de participantes
Más de 30 establecimientos se suman a esta iniciativa, hasta el 8 de noviembre
Málaga
Viernes, 31 de octubre 2025, 13:43
Vuelve la Ruta de la Tapa de Cine de Benalmádena, que podrá disfrutarse del 31 de octubre al sábado 8 de noviembre. Esta novena edición ... tendrá récord de participación, ya que contará con más de 30 establecimientos de los tres núcleos del municipio: Benalmádena Costa, Arroyo de la Miel y Benalmádena Pueblo.
Durante la celebración del evento, se podrá degustar una tapa con bebida por sólo tres euros. Además, habrá animación en directo y un saxofonista interpretará algunas de las bandas sonoras más icónicas del cine, creando así un ambiente especial que combinará gastronomía, cultura y ocio.
El certamen premiará las creaciones más destacadas por su creatividad, sabor y presentación, con galardones de 400, 250 y 100 euros para los tres primeros clasificados. El público participante que sume a partir de cinco sellos podrá participar en el sorteo de un fin de semana en un apartamento en Benalmádena, que se celebrará el mismo día de la entrega de premios a las mejores tapas.
Organizada por el Ayuntamiento de Benalmádena, a través del área de Comercio, la Ruta de la Tapa de Cine tiene como objetivo dinamizar la economía local y poner en valor la oferta gastronómica del municipio en temporada baja.
