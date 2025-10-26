Arkyn, la heladería de los superhéroes que se atreve a abrir junto a Inma

Acaba de abrir en Málaga una heladería al lado de otra. A priori no sería noticia, teniendo en cuenta barrios como Teatinos, donde se ven ... a pares. Lo curioso de esta última es que se ubica al lado de un peso pesado: Inma. Justo en el local contiguo ha decidido Arkyn emprender su expansión internacional. Y es que esta empresa argentina ha elegido Málaga para crecer. En este caso, atreviéndose a instalarse en la calle Luis Carreras de Las Delicias, pared con pared a la famosa heladería.

No tienen miedo. Al contrario. Vienen con ganas de crear «la esquina de los helados». De hecho, ya han adquirido otro local enfrente para seguir creciendo. Confían firmemente en su apuesta distintiva: ice pops de superhéroes bajo licencia oficial de Warner Bros. «Buscábamos un diferencial de productos que no estaban en la ciudad, como los polos temáticos», explica Álex Tavano, impulsor de Arkyn junto a su hermano Cristian.

Apuesta por Málaga para crecer

Ocho años después de crear la marca en el barrio de Palermo de Buenos Aires, se han decantado por la capital malagueña para ampliar negocio «por tres razones estratégicas: su auge turístico, con 14 millones de visitantes en 2024; su calidad de vida; y su clima, con más de 320 días de sol al año y con temperaturas óptimas para la comercialización de helado, antes que Madrid o Barcelona».

Ampliar Algunos de los ice pops con la imagen de los superhéroes.

Batman, Superman, Harley Quinn, Joker, Batgirl, Supergirl, Flash y Wonder Woman son los protagonistas de los ice pops. Se traducen en propuestas como el choco-batman, el super-vainilla, choco-pistacho, dulce de leche granizado, mango o stracciatella. También cuentan con sabores clásicos y otros menos convencionales como cerveza malagueña, sabayón, chocolate picante, tiramisú, Rogel, Aperol, Marquisse, o dulce de leche granizado.

En realidad, son poco convencionales los hermanos Tavano. Les gusta desmarcarse. De ahí que aspiren a ser algo más que una heladería tradicional, quieren convertirse en «un espacio temático que combine sabores innovadores, experiencias inmersivas y eventos vinculados al mundo del cómic».

El plan es estrenar en abril de 2026 el segundo local, con trescientos metros cuadrados, y entre 2026 y 2030 prevén alcanzar al menos diez aperturas en la Costa del Sol, con la idea de ampliar temáticas de productos incluyendo lanzamientos de películas de superhéroes de las sagas de Warner Bros. No en vano, obtuvieron la licencia en 2019 en Argentina para Latinoamérica y ahora la han extendido a Europa, siendo actualmente poseedores mundiales del formato.

«Decidimos desde el principio no ser una heladería convencional, y para eso teníamos que generar un producto disruptivo, así surgió a idea del formato de ice pop de superhéroes, este nicho de mercado no existía, literalmente lo inventamos, por lo cual nos llevó mas de dos años su aprobación con todo lo que eso conlleva para una empresa como Warner Bros autorizar y catalogar mundialmente un producto que no existía hasta el momento», explica Álex Tavano, con la mirada puesta en la proyección al mercado europeo desde Málaga.