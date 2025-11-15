Antonio Carlos Miñán, de batería de Pablo López a tabernero en Fuengirola

Suena buena música de fondo. No podía ser de otra forma. Deformación profesional. Y es que Antonio Carlos Miñán ha vivido de ella y por ... ella durante más de media vida. Hasta que llegó la pandemia. El confinamiento supuso un antes y un después. Le impulsó a profundizar en una pasión que al final ha convertido en su día a día: el vino. Sobre él lleva ya varios años formándose y por él ha dejado temporalmente la música.

El exbatería de Efecto Mariposa y componente de Niño Raro (primer grupo de Pablo López, junto al que volvía recientemente para grabar 'La función') ha dado un giro a su vida para revindicar la cultura de «irse de vinos» en Málaga, y concretamente en Fuengirola. Allí, en la céntrica calle Marbella acaba de abrir Changueiro junto a Paloma Larrañaga e Iciar Higuera.

Por copas

Era algo que tenía en mente desde hace tiempo porque salíamos y veíamos que faltaba un sitio así, en el que puedas tomar un aperitivo pausado y probar distintos vinos por copeo sin necesidad de tener que pedir una botella», cuenta el ahora tabernero con la idea de cubrir en la localidad costasoleña ese hueco de «vinos y algo más». De ahí también el nombre: «Vamos a tomar un changueiro», decía su abuela para referirse al aperitivo.

En homenaje a ella y a su familia gallega hace ese guiño en este pequeño bar de vinos -«no wine bar», avisa- con aire de las tabernas de siempre, pero con un toque moderno. Su pizarra cambia constantemente (con cerca de una treintena de opciones). «Intento tener las uvas más representativas de España», explica Miñán, que juega con una carta de más de un centenar de referencias. Aunque, para ser precisos, carta en sí no ofrece. O pizarra o dejarse llevar por sus recomendaciones. Ahí entran desde los más conocidos hasta vinos de autor o de pequeños productores. Desde Málaga y Jerez hasta Francia, Argentina, Chile, Alemania o Italia. Además de una decena de referencias de champán.

Ampliar Parte de la barra y la pizarra, con las opciones de copeo. M. M.

Todo con una fuerte apuesta por el copeo para que «la gente pueda probar cosas nuevas sin verse obligado a pedir una botella». No obstante, quien la quiera tiene también la opción de llevársela a casa porque están en venta. Si lo que quieren es sentarse en alguna de sus mesas o barras, pueden acompañar el vino con una parte sólida (y no al revés, aquí la protagonista es la copa).

Hay para elegir entre foie gras de pato, anchoas o gildas 'para abrir boca', conservas como mejillones en escabeche o sardinas picantes, tablas de queso y chacina, bocados tipo tosta de matrimonio o distintos tipos de molletes, e incluso propuestas más creativas como bikini de pastrami y queso brie o la tosta Inés Rosales con salmón y crema de queso payoyo. Un aperitivo en toda regla que Antonio Carlos Miñán aspira a que se asiente en Fuengirola como experiencia, como punto de encuentro. De ahí que ya se plantee la posibilidad de organizar catas y actividades para que 'se haga vino la boca', como reza en el neón que preside la pared principal.