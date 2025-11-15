Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Antonio Carlos Miñán, en la ventana que comunica sala y terraza en Changueiro. M. M.

Antonio Carlos Miñán, de batería de Pablo López a tabernero en Fuengirola

El músico acaba de abrir Changueiro, bar en el que reivindica el hábito de «irse de vinos»

Marina Martínez

Marina Martínez

Sábado, 15 de noviembre 2025, 23:53

Comenta

Suena buena música de fondo. No podía ser de otra forma. Deformación profesional. Y es que Antonio Carlos Miñán ha vivido de ella y por ... ella durante más de media vida. Hasta que llegó la pandemia. El confinamiento supuso un antes y un después. Le impulsó a profundizar en una pasión que al final ha convertido en su día a día: el vino. Sobre él lleva ya varios años formándose y por él ha dejado temporalmente la música.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

