Álvaro Ávila, este verano al anunciarse su incorporación a Taska Láska.

Álvaro Ávila deja de trabajar en Tasca Láska apenas dos meses después de anunciarse su fichaje tras cerrar La Alvaroteca

La alianza, que se hizo pública el pasado mes de agosto, «no ha funcionado»

Marina Martínez

Marina Martínez

Viernes, 31 de octubre 2025, 12:02

Hace apenas dos meses, Álvaro Ávila anunciaba que emprendía nuevo camino. Tras cerrar La Alvaroteca, comenzaba una nueva etapa junto a Zuzana Salamon al frente ... de la cocina de los restaurantes Tasca Láska. Sin embargo, el tándem «no ha funcionado», ha reconocido a este periódico la hostelera eslovaca. Ávila, por tanto, ya no forma parte del equipo. Desde Tasca Láska le desean «todo lo mejor», pese a no cuajar la alianza. «Estoy contenta con lo que hemos hecho hasta ahora, y no han encajado los cambios que quería hacer con mi concepto», resume Salamon sobre una colaboración que se hizo pública a finales del pasado mes de agosto y por la que Ávila se convertía en chef ejecutivo de Tasca Láska.

