Álvaro Ávila deja de trabajar en Tasca Láska apenas dos meses después de anunciarse su fichaje tras cerrar La Alvaroteca

Hace apenas dos meses, Álvaro Ávila anunciaba que emprendía nuevo camino. Tras cerrar La Alvaroteca, comenzaba una nueva etapa junto a Zuzana Salamon al frente ... de la cocina de los restaurantes Tasca Láska. Sin embargo, el tándem «no ha funcionado», ha reconocido a este periódico la hostelera eslovaca. Ávila, por tanto, ya no forma parte del equipo. Desde Tasca Láska le desean «todo lo mejor», pese a no cuajar la alianza. «Estoy contenta con lo que hemos hecho hasta ahora, y no han encajado los cambios que quería hacer con mi concepto», resume Salamon sobre una colaboración que se hizo pública a finales del pasado mes de agosto y por la que Ávila se convertía en chef ejecutivo de Tasca Láska.

Entonces, el cocinero anunció que echaba la persiana de La Alvaroteca tras doce años en Cruz del Humilladero. Circunstancias personales le empujaron a cerrar capítulo en este establecimiento en el que comenzó rompiendo esquemas y abriendo camino en una cocina contemporánea incipiente en aquella época, demostrando que se podía hacer una propuesta gastronómica divertida y original desde un barrio.

Nuevo proyecto

«La vida son etapas y esta es una nueva que me ilusiona empezar», reconocía tras tomar la decisión Álvaro Ávila, con el que este periódico ha intentado en reiteradas ocasiones ponerse en contacto sin éxito. Según avanzan desde Tasca Láska, será él mismo quien «muy pronto compartirá con todos vosotros sus próximos pasos y su nuevo proyecto».

Ampliar Zuzana Salamon abrió en mayo un nuevo restaurante en La Malagueta.

Mientras tanto, Zuzana Salamon explica que mantiene su equipo de cocina tanto en el restaurante de la avenida de la Aurora como en el de La Malagueta. En ambos ofrece una cocina fusión que busca sorprender, aunque siempre sin perder de vista su lado andaluz/malagueño.