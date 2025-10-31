Del ajoblanco de anacardos a la banderilla de carabinero: La Milla y La Recaleta se unen en un menú cien por cien andaluz

Se conocen bien. Llevan algunos años cocinando juntos en La Milla. Ahora, Luis Miguel Menor y Javier Ruiz se unen de nuevo pero uno desde ... el restaurante marbellí y el otro, desde La Recaleta, establecimiento que La Milla abrió en la playa de El Dedo de Málaga el pasado mes de abril con Ruiz al frente de los fogones. Allí, este jueves, ambos cocineros elaboraron para medo centenar de comensales un menú cien por cien andaluz 'a cuatro manos', o como prefiere decir Menor, «entre amigos».

El encuentro formaba parte del Andalusian Cooking Tour Gusto del Sur 2025, iniciativa que organiza el cluster agroalimentario Landaluz, bajo el proyecto Andalucía Cocina. El objetivo es poner en valor los productos andaluces de calidad en el canal Horeca y dar visibilidad a las empresas asociadas al clúster a través de encuentros 'a cuatro manos'.

En su línea mediterránea

De esta forma, en esta quinta parada de la 'gira' que ha tenido lugar en Málaga Javier Ruiz como chef residente y Juan Miguel Menor como chef invitado, han preparado un menú con productos de la panadería artesana Obando, Frutos Secos San Blas, Hacienda Guzmán y Saladitos.

Con ellos elaboraron platos como la ensaladilla de quisquillas, la ostra con ajoblanco de anacardos o la banderilla de carabinero, fieles a la esencia marinera y mediterránea que acostumbran a servir tanto en La Milla como en La Recaleta. Aunque en esta ocasión añadieron además un toque carnívoro: caldereta de solomillo ibérico.

Arriba, ensaladilla de quisquillas. Abajo, banderilla de carabinero y ostra con ajoblanco. Landaluz

La proxima cita del Andalusian Cooking Tour será el 6 de noviembre en Sevilla, con Ivantxu Espacio Bistronómico (Iván Valero) y Amara (Javi Fabo). El 12 de noviembre llegará a Almería, allí unirán La Costa (José Álvarez) y Travieso (Dani Muñoz). Mientras que el 20 de noviembre cerrará el recorrido por Andalucía en Granada, con Atelier Casa de Comidas (Raúl Sierra) y Sr Cangrejo (Jesús León). El broche final será el 26 de noviembre en Madrid, concretamente en Torcuato, donde Agustín Herrera cocinará junto a José Álvarez, Juanjo Mesa y Juan Hormigo.

Landaluz, Clúster Agroalimentario de Andalucía, es una entidad referente del sector agroalimentario de la Comunidad, aglutinando casi el 70% de la facturación total del sector regional. Fundada en 1990, actualmente está presente en todos los subsectores agroalimentarios, liderando muchos de ellos como el aceitero, aceitunero, conservero o vinícola, presente en todas las provincias andaluzas y está conformada por empresas de todos los formatos y de todos los tamaños, que en su conjunto facturan más de 7.500 millones de euros y generan unos 20.000 empleos, especialmente en el medio rural andaluz.