Luis Miguel Menor y Javier Ruiz, este jueves en La Recaleta. Landaluz

Del ajoblanco de anacardos a la banderilla de carabinero: La Milla y La Recaleta se unen en un menú cien por cien andaluz

El cluster agroalimentario Landaluz organiza en Málaga su quinto 'a cuatro manos' con el objetivo de poner en valor el producto local

Marina Martínez

Marina Martínez

Viernes, 31 de octubre 2025, 13:55

Comenta

Se conocen bien. Llevan algunos años cocinando juntos en La Milla. Ahora, Luis Miguel Menor y Javier Ruiz se unen de nuevo pero uno desde ... el restaurante marbellí y el otro, desde La Recaleta, establecimiento que La Milla abrió en la playa de El Dedo de Málaga el pasado mes de abril con Ruiz al frente de los fogones. Allí, este jueves, ambos cocineros elaboraron para medo centenar de comensales un menú cien por cien andaluz 'a cuatro manos', o como prefiere decir Menor, «entre amigos».

