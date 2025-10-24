Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Adolfo Jaime y Ramón Varea, antes de comenzar el almuerzo con los presos. Salvador Salas

Adolfo y El Rico preparan un menú de lujo para un grupo de presos: «Esto nos da un poco de esperanza»

El chef malagueño y los responsables de la cofradía han cocinado para 14 internos que previamente han podido visitar la Catedral y conversar con el obispo de Málaga

Juan Soto

Juan Soto

Málaga

Viernes, 24 de octubre 2025, 17:10

David y Paqui han cambiado hoy el menú de rancho con el que habitualmente se alimentan en la prisión de Alhaurín, donde cumplen condena, por ... una exclusiva comida que les ha preparado el chef Adolfo Jaime en la casa hermandad de El Rico. «Nos lo dijeron hace tres semanas, pero hasta que no nos hemos visto en la carretera no nos lo hemos creído», aseguran.

