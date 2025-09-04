Daniel Hormigo, rector de la Universidad Europea de Andalucía
Daniel Hormigo habla de la llegada de la Universidad Europea de Andalucía a Málaga, que estrenará sede en Teatinos el próximo mes de octubre
Jueves, 4 de septiembre 2025, 17:56
Empresa participante
Málaga en Futuro, con el patrocinio de Cajamar, recibe a Daniel Hormigo, rector de la Universidad Europea de Andalucía, que se estrena el próximo mes ... de octubre con sede en el distrito de Teatinos. «Va a ser un campus con 27.000 metros cuadrados de instalaciones dedicadas para y por la docencia y dotadas de la más alta tecnología en todas las áreas de conocimiento», explica Hormigo durante la entrevista con el subdirector de SUR, Javier Recio, en la propia sede del diario malagueño.
La Universidad Europea de Andalucía se estrena en Málaga con una «oferta formativa amplia» en tres áreas de conocimiento: salud, ciencias sociales y tecnlogías. Cuentan con diez grados universitarios, cinco de ellos en salud, y nueve másteres. Además, algunas de ellas se imparten en inglés. «El enfoque de nuestra universidad es tener una oferta formativa que sea complementaria al sistema universitario andaluz y a la oferta que ya existe en Málaga», asegura el rector.
Hormigo afirma que tienen cuatro pilares en su modelo educativo. Entre ellos, destaca el enfoque internacional. «Nacemos como una universidad internacional, por lo cual tenemos programas en inglés, muchas asignaturas en inglés y programas de intercambio con más de 200 universidades en 70 países diferentes», señala el rector de la Universidad Europea de Andalucía. Otro de ellos, es la empleabilidad. «Todo nuestro modelo académico está centrado en maximizar la empleabilidad», recalca Hormigo, además de añadir que trabajan de la mano de las empresas e involucran a profesionales de empresas dentro del claustro para maximizar la capacidad de emprendimiento y la empleabilidad. Su ratio de empleabilidad es del 92,2% en el primer año.
«Málaga es un ejemplo de desarrollo empresarial e industrial. Es referente a nivel nacional e internacional», apunta Hormigo sobre la ciudad. Asimismo, confiesa que es un «enclave inmejorable» para desarrollar este proyecto gracias a su tejido empresarial.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.