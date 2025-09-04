Málaga en Futuro, con el patrocinio de Cajamar, recibe a Daniel Hormigo, rector de la Universidad Europea de Andalucía, que se estrena el próximo mes ... de octubre con sede en el distrito de Teatinos. «Va a ser un campus con 27.000 metros cuadrados de instalaciones dedicadas para y por la docencia y dotadas de la más alta tecnología en todas las áreas de conocimiento», explica Hormigo durante la entrevista con el subdirector de SUR, Javier Recio, en la propia sede del diario malagueño.

La Universidad Europea de Andalucía se estrena en Málaga con una «oferta formativa amplia» en tres áreas de conocimiento: salud, ciencias sociales y tecnlogías. Cuentan con diez grados universitarios, cinco de ellos en salud, y nueve másteres. Además, algunas de ellas se imparten en inglés. «El enfoque de nuestra universidad es tener una oferta formativa que sea complementaria al sistema universitario andaluz y a la oferta que ya existe en Málaga», asegura el rector.

Hormigo afirma que tienen cuatro pilares en su modelo educativo. Entre ellos, destaca el enfoque internacional. «Nacemos como una universidad internacional, por lo cual tenemos programas en inglés, muchas asignaturas en inglés y programas de intercambio con más de 200 universidades en 70 países diferentes», señala el rector de la Universidad Europea de Andalucía. Otro de ellos, es la empleabilidad. «Todo nuestro modelo académico está centrado en maximizar la empleabilidad», recalca Hormigo, además de añadir que trabajan de la mano de las empresas e involucran a profesionales de empresas dentro del claustro para maximizar la capacidad de emprendimiento y la empleabilidad. Su ratio de empleabilidad es del 92,2% en el primer año.

«Málaga es un ejemplo de desarrollo empresarial e industrial. Es referente a nivel nacional e internacional», apunta Hormigo sobre la ciudad. Asimismo, confiesa que es un «enclave inmejorable» para desarrollar este proyecto gracias a su tejido empresarial.