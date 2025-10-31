La visita del Málaga al Valladolid ya tiene fecha y hora

El Málaga ya conoce su hoja de ruta de todo el mes de noviembre. LaLiga anunció los horarios de la jornada 16 de Segunda División, ... en la que el Málaga visitará el Estadio José Zorrilla para medirse al Valladolid. Lo hará el sábado 29 de noviembre a las 21.00 horas.

Hace ya varias temporadas que no se ven las caras estos dos equipos, concretamente desde la temporada 2021-22, en la que el Valladolid ascendió a Primera y el Málaga se salvó en Segunda como decimoctavo, más por demérito de sus rivales que por méritos propios. Son dos de los clubes de mayor masa social de la categoría, con un núcleo sólido y numeroso de aficionados.

El Málaga comienza a remontar el vuelo, las lesiones empiezan a darle un poco más de tregua, recuperando a varios de sus futbolistas en las últimas semanas. En La Rosaleda, el conjunto de Pellicer es capaz de ganar a cualquiera, pero el gran 'debe' está en las salidas, en las que tan sólo ha vencido tres partidos de los últimos 26.

El conjunto vallisoletano protagonizó una paupérrima temporada 2024-25 en la élite, en la que apenas sumó 16 puntos, la segunda puntuación más baja de la historia de Primera División. Ya de vuelta en Segunda, tuvo un buen inicio a la competición, pero el cuadro dirigido por Almada ha comenzado a perder fuelle. En estos momentos es noveno con 16 puntos, y quedó eliminado en la primera ronda de la Copa del Rey por el Portugalete, equipo de Tercera RFEF.

De esta manera, el Málaga ya conoce los horarios de todos sus compromisos del mes de noviembre: viaja a Castellón este domingo (18.30 horas); vuelve a La Rosaleda para el derbi andaluz frente al Córdoba (sábado 8, 21.00 horas); estará más de una semana sin competir, pues juega su primer encuentro de la temporada en lunes frente a la Cultural Leonesa en el Reino de León (17 de noviembre, 20.30 horas); recibe al Mirandés el domingo 23 a las 21.00 horas, y viaja a Valladolid el 29 de noviembre a las 21.00.