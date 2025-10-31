Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Estadio José Zorrilla, feudo del Valladolid, en el partido reciente que albergó de la selección española. REAL VALLADOLID CF

La visita del Málaga al Valladolid ya tiene fecha y hora

El conjunto blanquiazul se enfrenta al cuadro blanquivioleta el sábado 29 de noviembre a las 21.00 horas

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Viernes, 31 de octubre 2025, 13:05

Comenta

El Málaga ya conoce su hoja de ruta de todo el mes de noviembre. LaLiga anunció los horarios de la jornada 16 de Segunda División, ... en la que el Málaga visitará el Estadio José Zorrilla para medirse al Valladolid. Lo hará el sábado 29 de noviembre a las 21.00 horas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Miles de pruebas suspendidas y parte de las muestras de sangre irán a la basura por la huelga de técnicos sanitarios en Málaga
  2. 2 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  3. 3 La DGT recibió el primer aviso del camión averiado cinco horas antes del atasco
  4. 4 Un nuevo atasco kilométrico aviva el choque institucional por los problemas de movilidad
  5. 5 Envían a prisión a un hombre por la desaparición de un vecino de Cómpeta hace más de dos meses
  6. 6 La avería de un camión colapsa durante horas la A-7: hasta trece kilómetros de atascos desde La Cala del Moral
  7. 7 Victoria, la malagueña de seis años que espera un donante de médula
  8. 8

    Rincón de la Victoria es el pueblo de Málaga con mayor renta per cápita y Benahavís, el más desigual
  9. 9 Seis detenidos en Cártama por cultivar marihuana en una finca, donde tenían plantaciones de hasta tres metros
  10. 10

    Ventas, bares y restaurantes donde comer muy bien en el Bosque de Cobre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La visita del Málaga al Valladolid ya tiene fecha y hora

La visita del Málaga al Valladolid ya tiene fecha y hora