Víctor: «Este es el premio que los jugadores llevan mereciendo muchas jornadas» Víctor, en un momento del partido de ayer / LOF «En este partido fuimos muy eficaces en ataque», destacó el entrenador del Málaga, que admitió también que el equipo hizo un encuentro muy «completo» ADG Domingo, 20 octubre 2019, 22:40

En su retorno a Riazor, el escenario en el que vivió sus mejores días como futbolista profesional, el técnico del Málaga se mostró satisfecho por la victoria de su equipo, que le permite romper la mala dinámica de resultados. «La efectividad siempre marca la diferencia y en este partido fuimos muy eficaces en ataque, creando muchas ocasiones y aprovechando dos de ellas y, en defensa, porque cuando no tuvimos el balón fuimos capaces de que el Deportivo no hiciera ocasiones claras durante los 90 minutos», explicó.

«Ese partido completo que hizo el equipo nos permite llevarnos una victoria que nos alegra muchísimo porque es el premio que los jugadores llevan mereciendo muchas jornadas y que se nos ha escapado por muchos detalles en algunos partidos», añadió Víctor, que reconoció que en el descanso hablaron del precedente del partido en Zaragoza, en el que el equipo dejó escapar puntos en los minutos finales y estuvo cerca de perder. «Hay que aprender de esas situaciones y hoy lo hemos gestionado muy bien», afirmó. «Vamos aprendiendo de las cosas que nos pasan y eso es positivo. El equipo sigue creciendo y la alegría que se llevan la venían mereciendo y la disfrutan ahora, igual que la afición, sin la cual esto no sería posible», argumentó el entrenador madrileño.

Según Víctor, «una racha de resultados negativa, aunque el juego sea positivo, siempre hace mella en la confianza de los jugadores», y por eso agradeció a la hinchada del equipo «que nunca haya bajado un ápice el apoyo en el equipo».

«El fútbol es un juego de aciertos y errores. A los jugadores les animamos a que lo intenten. Se han fallado ocasiones, aunque hay que quedarse con lo positivo y los rivales también juegan. Lo importante es que se marcaron dos goles y ayudaron a conseguir el objetivo, que era lograr los tres puntos», dijo Víctor, que no quiso valorar si la victoria puede ser un punto de inflexión en el despegue del equipo. «Los despegues son de los aviones», comentó medio en broma, deseoso de poder ofrecer pronto «la alegría de una victoria a la afición en La Rosaleda». «Esperamos poder celebrarlo con ellos», recalcó.

Además, no quiso entrar a valorar, pese a su condición de exjugador del conjunto coruñés, si se enfrentó al peor Deportivo de los últimos tiempos por respeto a un club que supuso mucho en su trayectoria profesional. No ve al equipo hundido «porque hay todavía muchos puntos en juego», aunque ccomentó que «en los clubes en los que hay problemas de gestión es difícil resolver las situaciones con soluciones y decisiones deportivas». «Nosotros estamos en una desventaja competitiva con respecto a nuestros rivales, como tener menos licencias, restricciones de uso de jugadores del filial o el calendario, que perjudica a los equipos con jugadores internacionales, al no haber parón en una clara discriminación con respecto a los de Primera», subrayó.

«Horroroso»

Mientras, para el entrenador del Deportivo, su estreno en Riazor no pudo ser más negativo, ya que el equipo volvió a perder, en su segunda derrota en dos partidos desde su llegada al banquillo del equipo coruñés. A su juicio el equipo jugó «un partido horroroso». «Ahora me voy a casa, analizaremos elchoque partido y volveremos al trabajo con más ganas. No queda otra. Entiendo que la gente esté disgustada porque no contaba con verse en esta situación», añadió.

«Estoy ahora en el barro, en el fango. Y no preocupa, porque conozco el hábitat. Sé cómo manejarme en esta situación. Estuve muchas veces en posiciones de descenso. Y claro que vamos a salir de esto. ¿Me gusta el barro? No, aunque es lo que me toca», dijo Luis César, que aseguró que «varios jugadores están acostumbrados a estar en estas situaciones» y no queda otra «que apretar los dientes, porque la claificación cada semana incomoda más».

«Concedimos contragolpes sencillos para el Málaga. Estuvimos mal en la transición defensiva. Nos complicamos la vida en exceso muchas veces. Tengo que volver a ver el partido. De la nada, jugadas que se pueden resolver con mucha facilidad, suponen peligro para nuestra portería», aseguró. «La fase de ataque está siendo lenta y tenemos que mejorarla. Hay que darle una vuelta a todo para que las cosas salgan bien», añadió. Sobre posibles cambios en el equipo aseguró que lo ideal «es ni dar bandazos ni de ser un terco». «Sé que vine a un equipo que llevaba tiempo sin ganar, no soy tonto. El equipo hace muchas cosas mal y por eso está en esta situación», apostilló el técnico arousano.