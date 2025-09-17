Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Víctor García, durante el entrenamiento del martes. Salvador Salas

Víctor García: «Una derrota no nos puede hacer dudar de nuestra idea»

«Somos capaces de conseguir algo más bonito, ya cuando lleguen las navidades veremos un poco mejor por qué puede luchar este equipo», dijo el lateral izquierdo del Málaga

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 13:53

Víctor García fue el jugador designado por el Málaga para comparecer ante los medios antes del derbi del domingo frente al Cádiz (18.30 horas). ... Sobre lo que espera del partido y la exigencia de marcar a un futbolista de la talla de Suso, el lateral dijo que «sabemos que el Cádiz es un equipazo. Estoy seguro de que sea quien sea el que juegue (Dani Sánchez o él mismo) y que le toque marcar a Suso o al que juegue, vamos a estar a un nivel muy alto. Yo creo que si se ve al Málaga que somos en casa ante nuestra gente, nos vamos a llevar los tres puntos».

