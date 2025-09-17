Víctor García: «Una derrota no nos puede hacer dudar de nuestra idea»

Víctor García fue el jugador designado por el Málaga para comparecer ante los medios antes del derbi del domingo frente al Cádiz (18.30 horas). ... Sobre lo que espera del partido y la exigencia de marcar a un futbolista de la talla de Suso, el lateral dijo que «sabemos que el Cádiz es un equipazo. Estoy seguro de que sea quien sea el que juegue (Dani Sánchez o él mismo) y que le toque marcar a Suso o al que juegue, vamos a estar a un nivel muy alto. Yo creo que si se ve al Málaga que somos en casa ante nuestra gente, nos vamos a llevar los tres puntos».

De la dolorosa derrota en Huesca, Víctor comentó que «duele mucho perder en la última jugada. Creo que hay una acción en la que el árbitro puede pitar falta y decide no pitarla, y ya nosotros podríamos haber hecho una falta o muchas otras cosas. Pero hablar de eso a toro pasado no sirve de nada. Una derrota no nos puede hacer dudar de la idea que tenemos».

Reconoció que «en la primera parte no estuvimos acertados. Nos costaba mucho sacar el balón por la presión tan alta que hicieron ellos, no fue nuestra mejor primera parte. Pero creo que en la segunda, con algunos cambios tácticos, el equipo dio un paso adelante y empezamos a crecer».

Acerca del aumento de exigencia que existe sobre el Málaga, impulsado sobre todo por los mensajes que transmite Pellicer, Víctor explicó que «desde el principio, Pellicer nos ha pedido que demos un paso más, pero no sólo en el objetivo final sino en el día a día, porque si ahí subimos se va a ver reflejado en los partidos y después en el final de la temporada. Yo creo que ya se ve a menudo un equipo que va a por los partidos. Somos capaces de conseguir algo más bonito, ya cuando lleguen las navidades veremos un poco mejor por qué puede luchar este equipo, y todo el grupo debe ir a muerte con la idea».

De la infausta plaga de lesiones que vive el cuadro blanquiazul y que hace que el conjunto de Pellicer reciba a los de Garitano con cinco bajas (como mínimo, y pueden ser seis si continúa Izan Merino con molestias), Víctor entiende que forman parte del fútbol: «No cambia nada. Tenemos que ir a por los tres puntos desde el principio. Es el día a día de todos los clubes. No hay que hacer ningún drama, sino normalizarlo y ganar por ellos porque son los que no pueden participar».