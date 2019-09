Víctor: «Tenemos una carencia que nos está penalizando» Víctor, en un momento del partido ante el Rayo. / Ñito Salas El técnico lamenta que con más «puntería» el equipo se podría haber ido al descanso con una ventaja mayor, aunque se muestra satisfecho con el rendimiento general FERNANDO MORGADO Martes, 17 septiembre 2019, 22:22

En la sala prensa Juan Cortés de La Rosaleda se vio a un Víctor Sánchez del Amo algo agotado, no por el peso de las jornadas, de las que solo se han cumplido seis, sino por tener que hacer frente en cada comparecencia a varias preguntas sobre la situación extradeportiva del club. A pesar de todo, el técnico del Málaga dio las explicaciones oportunas, aunque manifestó estar «cansado» de repetir una y otra vez lo mismo. «Ya lo he comentado muchas veces, llevamos en esta situación desde el inicio de la pretemporada. Me cansa volver a repetir algo que para mí es una filosofía de vida. Aceptar la realidad es la única forma de poder dar pasos hacia adelante. Habláis de 'aislarse' y eso hay que ponerlo entre comillas. No te puedes aislar de nada, solo trabajar y tener la confianza de que las personas a las que les compete puedan solucionar la situación», aseguró Víctor en la rueda de prensa posterior al partido ante el Rayo Vallecano.

Víctor no quiso poner un adjetivo al punto conseguido. «El punto no es ni bueno ni malo, es un punto y nos permite seguir sumando. El equipo ha competido my bien y creo que es importante la manera en la que se consiguen los puntos, en este caso compitiendo ante un gran rival», explicó el entrenador blanquiazul, que lamentó, una vez más, la falta de puntería de los suyos. «La manera en la que encaramos siempre los partidos es a la búsqueda de los tres puntos. Se ha visto claro en la primera parte tan buena que hemos hecho. Quizá con más puntería nos habríamos ido con más ventaja al descanso, aunque es verdad que teníamos delante a un equipo con un gran potencial que va a pelear por el ascenso. Han apretado y el gol del empate nos ha generado dudas, al tiempo que a ellos les ha dado mucha confianza. Han podido hacer su juego de posición y hemos intentado rehacernos. Entonces el partido se ha igualado, pero el esfuerzo tremendo ha hecho mella al final», analizó el madrileño.

Plenitud física

Al ser preguntado por el motivo del bajón en el juego del equipo en la segunda mitad, Víctor ha querido distinguir entre factores psicológicos y físicos. «Las cosas que ocurren en el partido afectan mucho mentalmente. Las dudas afectan a la toma de decisiones y eso te lleva a tener más capacidad para competir o menos. Yo he visto al equipo reaccionando fenomenal. Es cierto que aún no estamos en plenitud física, en la pretemporada no se ha podido trabajar por las circunstancias que ya conocéis y nos toca trabajar ahora para ponernos en las mismas condiciones físicas que el resto», comentó.

Quizá algo más susceptible que en otras ocasiones ante las preguntas de los medios, Víctor fue tajante cuando se compararon sus resultados hasta este momento con los que cosechó tras su llegada la pasada temporada. «El año pasado ya terminó, eran unas circunstancias diferentes y no podemos establecer una referencia. No tiene sentido. El análisis de los resultados sirve de poco, es más útil el análisis del rendimiento de todo el trabajo que se realiza, y en ese análisis estamos satisfechos con el equipo. Tenemos una carencia que nos está penalizando: el gol».

El entrenador del Rayo, Paco Jémez, dio por bueno el punto logrado en La Rosaleda, especialmente porque, según él, se debió a un cambio de mentalidad de sus jugadores: «En la segunda parte nos dimos cuenta de que no teníamos nada que perder».