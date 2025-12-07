La venta de Horta eleva por encima de cuatro millones los beneficios del Málaga

Las cuentas del Málaga de la pasada temporada, que deberán aprobarse en la junta de accionistas del final de este mes (el lunes 29), presentarán ... nuevamente cifras positivas, con amplios beneficios, según se puede observar en los documentos elaborados y auditados por la entidad, a los que este periódico ha tenido acceso. Con la venta del 50 por ciento de la propiedad de Horta, este superávit se situó al finalizar la campaña anterior por encima de los cuatro millones (4.066.520,07 euros), antes del pago de los impuestos.

Se trata de una cifra destacada, si bien esos beneficios ordinarios, sin incluir el traspaso del portugués al Braga (unos 3,5 millones, poco más de 3,2 netos), estarían por encima de los 400.000 euros. Estos son los datos globales que se presentarán en la mencionada cita con los accionistas, representados mayoritariamente por el administrador, José María Muñoz, que dispone de la representación de casi el 98 por ciento del capital social de la entidad (se incluye en este caso NAS Spain y NAS Football, que tienen la mayoría de los títulos). También estarán presentes los responsables de la Asociación de Pequeños Accionistas (APA) y aquellos individuales que dispongan de más del 1 por mil de la sociedad y quieran acudir.

En las cuentas del Málaga hay numerosos datos realmente destacados. La cifra de negocio del club de Martiricos estuvo por encima de los 20 millones. El ingreso más importante, curiosamente, no fue la televisión, sino la comercialización, la publicidad y las tiendas, con nada menos que 8,95 millones. Por los derechos de imagen, el club ingresó en la anterior campaña casi 5,6 millones, mientras que en capítulo de abonados se colocó en nada menos que 3,76 millones. Y también hay que añadir una partida cada día más importante, la de las entradas para los partidos en todas las competiciones (fundamentalmente LaLiga, que está por encima de los dos millones.

Por contra, entre los gastos más importantes se encuentra la plantilla y la cantera, con 9,72 millones en el anterior ejercicio o los gastos de personal no deportivo, que ascendió a 3,25 millones, si bien en esta partida se incluyen a todos los empleados y a muchos de ellos que sí tienen una relación directa con la parcela deportiva, como son los médicos, 'fisios', algunos entrenadores o el propio director deportivo. Es un capítulo muy amplio, en el que no está incluidas las percepciones, por ejemplo, del administrador judicial u otros asesores, pues se considera como gastos externos.

Cabe destacar, asimismo, una partida de gastos realmente llamativa, como son los impuestos. Esta cantidad ascendió a nada menos que 835.082 euros durante el pasado curso. De esta manera, los beneficios netos, después de la cifra anterior, se sitúan en 3,23 millones. Este dinero, sin embargo, no siempre se puede dedicar a fichajes, que es el objetivo de todos, sino que sólo es un parte o, como ocurrió, hace algunos meses, quedó pendiente por el recurso presentado por BlueBay en contra de la operación de venta del 50 por ciento de los derechos de Horta.