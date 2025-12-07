Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

José María Muñoz, en una comparecencia en La Rosaleda. SALVADOR SALAS

La venta de Horta eleva por encima de cuatro millones los beneficios del Málaga

El superávit ordinario en las cuentas del Málaga de la campaña anterior, sin el traspaso del 50 por ciento de la propiedad del portugués, se sitúa por encima de los 400.000 euros

Antonio Góngora

Antonio Góngora

Domingo, 7 de diciembre 2025, 00:13

Las cuentas del Málaga de la pasada temporada, que deberán aprobarse en la junta de accionistas del final de este mes (el lunes 29), presentarán ... nuevamente cifras positivas, con amplios beneficios, según se puede observar en los documentos elaborados y auditados por la entidad, a los que este periódico ha tenido acceso. Con la venta del 50 por ciento de la propiedad de Horta, este superávit se situó al finalizar la campaña anterior por encima de los cuatro millones (4.066.520,07 euros), antes del pago de los impuestos.

