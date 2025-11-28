El Valladolid, el recién descendido de Primera División que no logra carburar

Tras lograr 'in extremis' el primer triunfo de Funes en el banquillo, el Málaga viaja a Valladolid para medirse al conjunto blanquivioleta en el Estadio ... José Zorrilla (sábado, 21.00 horas), con el objetivo de poner fin a la mala dinámica a domicilio. El Valladolid, un club histórico en el fútbol español, viene de protagonizar la segunda peor puntuación de la historia de Primera División, quedando último en la 2024-25 con tan sólo 16 puntos (su último triunfo fue el 11 de enero, y a finales de abril ya estaba descendido matemáticamente). El equipo tuvo tres entrenadores: Pezzolano, con el que logró ascender a Primera el curso anterior, Diego Cocca, que apenas duró dos meses, y por último Álvaro Rubio, que asumió el cargo desde el filial, y que no fue capaz de lograr ninguna victoria.

Ya con la temporada concluida, Ronaldo Nazario finalmente vendió el club vallisoletano, lo que deseaban los aficionados del equipo desde hacía tiempo, ya que su gestión en estos años, a pesar de haber conseguido dos ascensos a Primera, ha sido desastrosa. El grupo mexicano Ignite adquirió el 51 por ciento de las acciones del club, y dio comienzo a una nueva era, aunque la afición continuaba siendo bastante pesimista. La primera decisión importante que tomó la nueva propiedad fue la de fichar a un nuevo director deportivo, Víctor Orta, que venía de un periplo tumultuoso en el Sevilla, a comienzos del mes de julio.

Tras vender por unos once millones a Raúl Moro, una de las pocas notas positivas del conjunto pucelano la pasada campaña (hizo cinco goles y dio seis asistencias), Orta firmó al técnico Guillermo Almada y le trajo algunos jugadores con cierto renombre en la categoría, como el zaguero Tomeo o el medio centro Lachuer (sonó durante el final del mercado para llegar a muchos equipos de Primera y Segunda, entre ellos el Málaga), ambos con el aval de haber sido piezas clave en la magnífica temporada del Mirandés, aunque el equipo, en líneas generales, era peor que el de la temporada pasada, pues había perdido una dosis importante de talento diferencial en las áreas (además de Moro, la cesión del arquero Karl Hein llegó a su fin). Pese al desastre de la temporada anterior en la élite, el Valladolid partía, por esa condición de ser un recién descendido, como uno de los candidatos a ascender de nuevo. Y el inicio del equipo fue prometedor, manteniéndose invicto durante las primeras cinco jornadas y ocupando puestos de 'play-off', aunque el equipo con Almada no era del todo estable en cuanto al juego (sí que era fiable defensivamente).

Ese buen arranque liguero es lo que permite ahora al Valladolid mantenerse a flote, pues realmente no termina de carburar (como le ocurre a menudo a los equipos que vienen de Primera): logró 11 puntos en los primeros cinco compromisos, pero tan sólo ha sumado nueve en los nueve siguientes. Tan sólo ha conseguido tres victorias en los últimos doce encuentros que ha disputado. Ocupa ahora mismo la décima plaza con 20 puntos, dos más que el Málaga y a sólo dos de la sexta plaza, aunque los primeros cuatro puestos comienzan a alejarse y la media tabla aúna a cada vez más equipos. El objetivo del Valladolid no debe ser otro que el de pelear por volver a ascender.

Casi 300 minutos sin marcar

El Valladolid atraviesa una gravísima crisis en el aspecto goleador, pues acumula 270 minutos sin marcar un gol (tres partidos). En esa serie de encuentros tan sólo ha sumado un punto (un empate a cero contra el Cádiz y dos derrotas seguidas, frente a Las Palmas en casa y ante la Real Sociedad B a domicilio). Este claro déficit goleador se personifica en su delantero, Juanmi Latasa, que apenas ha anotado tres dianas este curso, y dos de ellas fueron en las primeras cinco jornadas. Los otros dos jugadores que aportan un mínimo de luz en la faceta realizadora son el medio punta Chuki y el otro ariete, Amath Ndiaye, que también llevan tres goles. Sólo ellos tres superan los dos goles en la presente temporada.

El delantero centro del Valladolid, Juanmi Latasa. REAL VALLADOLID CF

Sólo el Valladolid y el Cádiz están en el 'top-10' en la tabla habiendo anotado 15 goles o menos (el cuadro blanquivioleta lleva 15 y ha encajado 13, y el amarillo sólo ha marcado 12 y ha recibido 14). Esto habla bien de la fortaleza que muestra atrás, con Tomeo y David Torres como principales baluartes en la zaga, pero de los serios problemas que tiene para anotar.