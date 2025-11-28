Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El último once del Valladolid, en Anoeta este lunes frente al filial de la Real Sociedad B. LIGA HYPERMOTION

El Valladolid, el recién descendido de Primera División que no logra carburar

El cuadro pucelano apenas ha logrado tres victorias en los últimos 12 encuentros y acumula 272 minutos sin marcar

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Viernes, 28 de noviembre 2025, 18:59

Tras lograr 'in extremis' el primer triunfo de Funes en el banquillo, el Málaga viaja a Valladolid para medirse al conjunto blanquivioleta en el Estadio ... José Zorrilla (sábado, 21.00 horas), con el objetivo de poner fin a la mala dinámica a domicilio. El Valladolid, un club histórico en el fútbol español, viene de protagonizar la segunda peor puntuación de la historia de Primera División, quedando último en la 2024-25 con tan sólo 16 puntos (su último triunfo fue el 11 de enero, y a finales de abril ya estaba descendido matemáticamente). El equipo tuvo tres entrenadores: Pezzolano, con el que logró ascender a Primera el curso anterior, Diego Cocca, que apenas duró dos meses, y por último Álvaro Rubio, que asumió el cargo desde el filial, y que no fue capaz de lograr ninguna victoria.

