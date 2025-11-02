Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La jugada en la que se decretó el penalti a favor del Málaga. AGENCIA LOF

Triple maldición en Castalia

A la derrota habitual del Málaga de los últimos años en Castellón se le suma la racha de trece partidos sin ganar con el árbitro Arcediano Monescillo y la del equipo fuera de casa esta campaña, con cinco traspiés consecutivos

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Domingo, 2 de noviembre 2025, 21:10

Comenta

Una triple maldición en Castalia llevó el signo del partido a donde manda la tradición. En un feudo adverso para el Málaga en los útimos ... tiempos, se repitió la derrota. El 0-1 que campeaba en el marcador hasta el comienzo del añadido no casaba tampoco con la tremenda estadística de Arcediano Monescillo, que antes del choque de este domingo había dirigido doce veces a los blanquiazules sin una sola victoria de estos.

