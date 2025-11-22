Tres partidos para reforzar a Funes en el Málaga

Juan Francisco Funes encara ya las horas previas a su debut oficial al frente de la primera plantilla del Málaga. La apuesta valiente de la ... dirección deportiva, que ha sorprendido a propios y extraños, se juega su crédito en cierta manera en las próximas fechas. A nadie se le escapa que la elección de un entrenador sin experiencia en el fútbol profesional necesita de entrada el refrendo de los resultados, máxime cuando la acogida de la masa social (al menos lo que se ha podido descubrir en las redes sociales, no siempre fidedignas ) ha resultado ser un tanto fría hasta ahora.

Ganarse a la afición es otra de las tareas de Funes, ahora mismo sólo con la cabeza puesta en el Mirandés y en sacar esos tres puntos en juego en La Rosaleda. Las victorias son el refrendo indiscutible, el medio para obtener ese crédito necesario. Un escenario pesimista, que pasaría por un 'pinchazo' (empate o derrota) ante el cuadro burgalés, hace meses finalista de los 'play-off' de ascenso a Primera División pero ahora sumido en la zona de descenso a Primera RFEF, comprometería seriamente a Funes, a su valedor, el director deportivo, Loren Juarros, y al Málaga.

El calendario inminente del Málaga: Málaga-Mirandés: Domingo, a las 21.00 horas.

Valladolid-Málaga: Sábado 29, a las 21.00.

Málaga-Zaragoza: Lunes 8 de diciembre, a las 20.30.

La situación del equipo no se puede calificar como de crisis severa, pues no en vano el Málaga no está en la zona de descenso y está a seis puntos de la sexta posición, pero lo normal es que si el equipo no lograra ganar al Mirandés estaría en un riesgo claro de entrar en puestos calientes. Hay que recordar que el cuadro blanquiazul empata a 15 puntos con el Granada y el Huesca, ambos por debajo, y estos dos equipos también juegan como locales este fin de semana. El bloque nazarí recibe al Córdoba esta noche (21.00) y el azulgrana, al Sporting, mañana, a las 16.15. Incluso la Real Sociedad B, también con 15 puntos, pero por delante por mejor diferencia de goles, juega en su bastión de Anoeta el lunes (20.30 horas) ante el Valladolid.

Por tanto, son múltiples los factores que obligan a vencer ante el Mirandés mañana. Incluso convencer, algo que sería el escenario idílico para el debutante Funes, que necesita argumentos para seducir al entorno de aficionados y medios de comunicación.

Después de un larguísimo ciclo del Málaga con Sergio Pellicer, comienza una nueva era, y en este tipo de situaciones es vital que los primeros resultados en el campo acompañen. El cambio ha llegado en un contexto más propicio, con un estreno de local, y entre los tres próximos partidos dos de ellos son en Martiricos y ante rivales en zona de descenso, el Mirandés y el Zaragoza, colista.

El calendario puede ser un gran aliado para Funes, aunque hay que recordar que el Málaga viene de fallar el pasado lunes en León ante la Cultural (1-0), que estaba por debajo en la tabla clasificatoria y ahora lo supera. Entre las citas ante el Mirandés y el Zaragoza, el Málaga deberá visitar el sábado 29 al Valladolid (21.00), un choque más exigente sobre el papel, lo que refuerza más si cabe la necesidad de no fallar mañana.

En las tres apuestas previas este siglo por técnicos de la casa, con Tapia, Pellicer y Romero, estos quedaron marcados por sus primeras citas

Si se repasan las tres apuestas del Málaga este siglo por entrenadores de la casa, dos de ellas tuvieron un gran éxito y en parte gracias al impacto inmediato en los resultados. Antonio Tapia (2005-06), que sustituyó a Gregorio Manzano en la decimonovena jornada en Primera, sumó en los primeros ocho choques seis victorias, un empate y una derrota, algo casi inigualable.

Mientras, Sergio Pellicer, elegido cara a la jornada vigésima tercera de la campaña 2019-20 en Segunda, ganó cuatro (entre ellos, el 1-0 a la Ponferradina de su estreno), empató tres y perdió sólo uno de sus primeras ocho citas. En cambio, el Gato Romero quedó lastrado por sus tres derrotas iniciales en la temporada 2016-17, cuando sustituyó a Juande Ramos en la decimoséptima jornada en Primera. En total estuvo en el cargo diez partidos y sólo sumó cinco puntos de treinta posibles, con un triunfo y dos empates. Le sustituyó Míchel, que enderezó el rumbo.