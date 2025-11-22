Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Funes, en la sesión de entrenamiento del jueves, en el Anexo de La Rosaleda. MARILÚ BÁEZ

Tres partidos para reforzar a Funes en el Málaga

Su debut el domingo ante el Mirandés, la salida a Valladolid y el duelo en casa ante el colista Zaragoza, vitales para refrendar la atrevida apuesta del club

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Sábado, 22 de noviembre 2025, 00:18

Comenta

Juan Francisco Funes encara ya las horas previas a su debut oficial al frente de la primera plantilla del Málaga. La apuesta valiente de la ... dirección deportiva, que ha sorprendido a propios y extraños, se juega su crédito en cierta manera en las próximas fechas. A nadie se le escapa que la elección de un entrenador sin experiencia en el fútbol profesional necesita de entrada el refrendo de los resultados, máxime cuando la acogida de la masa social (al menos lo que se ha podido descubrir en las redes sociales, no siempre fidedignas ) ha resultado ser un tanto fría hasta ahora.

