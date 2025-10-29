El Torremolinos comienza su andadura en la Copa del Rey en Torrent
El equipo malagueño se jugará el pase a domicilio ante un rival de inferior categoría, pero ilusionado con la competición
A. GÓNGORA
Miércoles, 29 de octubre 2025, 01:01
El Torremolinos comienza este miércoles su andadura en la Copa del Rey con la visita al Torrent, equipo valenciano que milita en una categoría inferior, ... a partir de las 20.00 horas. Será un partido complicado para el equipo malagueño, que se jugará a domicilio su pase a la siguiente fase.
El conjunto de Antonio Calderón, pese a las dificultades extradeportivas del club, sigue sorprendiendo en su nueva categoría con una gran trayectoria que lo coloca en este momento en la zona media-alta de la clasificación de la categoría. Su objetivo se centra ahora en mantenerse también en la competición del 'KO', donde podría acceder en las siguientes eliminatorias, en el caso de superar esta, a un partido estelar contra un equipo de Primera.
Además de las dificultades propias de jugar a domicilio, el Torremolinos tendrá enfrente, en césped artificial, a un Torrent ilusionado tras su regreso a esta competición más de tres décadas después. Antes del encuentro habrá un homenaje a las víctimas de la DANA un año después ((este miércoles se cumple el primer aniversario de esta catástrofe).
