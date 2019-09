De la Torre, dispuesto a reunirse en Catar o en Málaga con Al-Thani De la Torre y Al-Thani, en el acuerdo firmado por La Academia. / Efe En un tono conciliador, tras la primera respuesta del jeque en Twitter, el alcalde intensifica su mediación en la crisis del Málaga PEDRO LUIS ALONSO Málaga Martes, 17 septiembre 2019, 14:05

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se ha ofrecido a reunirse con el propietario y presidente del Málaga, el jeque Abdullah Al-Thani, en los próximos días, aunque no hay una fecha concretada para el encuentro aún. El primer edil estuvo esta mañana conciliador en unas declaraciones públicas en relación a la crisis institucional del club, en la que trata de encontrar una solución.Después de la primera oferta de diálogo del alcalde, Al-Thani le contestó por Twitter en un tono crítico: «Con el máximo respeto al alcalde, él tiene mi contacto y no he recibido mensaje alguno de él. También puede contactar con el vicepresidente y CEO Nasser, porque está en Málaga. Además, intenté que nos viéramos el año pasado y le invité muchas veces, pero estaba ocupado. Le ofrecí una invitación especial para visitar Catar y vernos con todos los gastos pagados. Sigo esperando su respuesta«.

De la Torre comentó hoy que «Habrá un poco e ironía en el tuit que mandó, yo no voy a contestarlo a eso ni ahora ni en las redes sociales». «Simplemente trato de mantener un contacto telefónico para que podamos celebrar una videoconferencia en los próximos días previa a un posible encuentro ya sea en Catar o en Málaga«, expuso y aclaró también que »estoy en contacto con las otras administraciones, propietarias del estadio« en un intento de coordinar una postura para mediar en la crisis del Málaga.

«Cualquier declaración mía debe ser muy medida, muy cuidada, para que no se convierta en algo negativo. Mi objetivo es que la propiedad conozca bien la situación del club, desde el punto de vista de su sostenibilidad económica, la diferencia entre ingresos y gastos«, sostuvo el alcalde, que dejó claro también que »no me importaría ir a Catar; en relación al Málaga estoy dispuesto a hacer todo«. Por último, insistió en que »hay mas de una persona interesada en comprar el club« y propuso un »clima de diálogo« con el jeque.

Ayer mismo, De la Torre recibió una carta de los Pequeños Accionistas del Málaga solicitándole una reunión debido a la peocupación de estos por la deriva actual de la entidad de Martiricos ante la mala gestión del jeque, culminada con una pésima gestión de los fichajes en este mercado de verano.