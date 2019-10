De la Torre: «Dedicaré un interés creciente al problema del Málaga hasta que sea resuelto» De la Torre y Al-Thani, en la firma del acuerdo para La Academia en Arraijanal hace unos años ya. / EFE El alcalde insiste en reclamar hechos sobre el plan de viabilidad del club y ni confirma que niega que haya viajado a Catar en las últimas horas para abordar el asunto PEDRO LUIS ALONSO Málagae viabi Miércoles, 16 octubre 2019, 13:43

El acalde de Málaga, Francisco de la Torre, volvió a referirse a esta mañana a la situación del Málaga en un contacto con los medios de comunicación en su agenda institucional del día. En sus declaraciones, dio a entender que no hay novedades, lo que resulta a su modo de entender negativo para la entidad de La Rosaleda: «Si llamamos novedad que seguimos con la preocupación obvia del plan de viabilidad y que no tenemos noticia de que se esté cumpliendo, que no tenemos un escenario a corto plazo que nos dé certeza de su cumplimiento, pues eso más que novedad es una continuidad«.

De esta forma, el primer edil de la ciudad, muy implicado en la crisis de la entidad de Martiricos los últimos meses, volvió a reclamar hechos. «Estamos expectantes y preocupados, porque el tiempo pasa. Necesitamos soluciones y no soluciones que sean producto de pleitos. Salidas sólidas, solventes, que permitan cumplir con el plan de viabilidad y garanticen la viabilidad esta temporada, que en el marco de invierno el Málaga se pueda reforzar, que no descienda que pueda subir pronto a Primera y que pueda estar en competiciones europeas«, sostuvo.

Tampoco concreto De la Torre si ha conocido ofertas concretas de inversores ya : «En este tema tengo que ser prudente. Estamos abiertos. Lo que he dicho como objetivo se puede conseguir de varias maneras. Siempre deseo que quienes vengan pongan el interés general por encima del personal o del comercial y buscar una tercera vía, que alguien interesado tenga posibilidad de hablar entre la dos partes enfrentadas, que despeje la situación entre Al-Thani y BlueBay y sea capaz de conseguir lo que el club necesita y lo que la ciudad quiere que se haga«.

El alcalde ni confirmó ni negó que haya estado en Catar en las últimas horas para tratar el asunto. «Este es un tema importante y al que dedicaremos un interés creciente hasta que sea resuelto», dijo sin confirmar el rumor de su viaje. «Hace preguntas en las que no debo entrar de una forma directa», contesto al volver a ser abordado sobre si ha viajado o no. «No me importa ir a Catar o a Francia para resolver este tema -añadió-. Haré los esfuerzos necesarios para buscar soluciones. No importa lo que se haya hecho ayer o antes de ayer. He dejado mensajes telefónicos suficientes para que se sepa el interés para que esto se solucione».

Finalmente tampoco confirmó si se ha reunido hoy con BlueBay, pero el director general de la empresa hotelera, Gonzalo Hervá, fue visto esta mañana en el Ayuntamiento. «Ya se ha producido algún contacto con BlueBay por este tema. (Hervás) Puede ir por muchas cosas», se limitó a decir De la Torre.