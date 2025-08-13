Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los jugadores del Málaga celebran uno de los goles contra el Betis. ÑITO SALAS

El tope salarial del Málaga estará por encima de los 11,5 millones

Esta cifra será mayor que la temporada anterior e incluye tanto a la plantilla del primer equipo como a la cantera del club

Antonio Góngora

Antonio Góngora

Miércoles, 13 de agosto 2025, 00:20

El crecimiento económico del Málaga, cómo no, afecta de una forma directa al tope salarial de la entidad, el dinero que tendrá disponible para su ... primera plantilla y la cantera. Esta cifra que controla y fija LaLiga es una de las claves para los equipos españoles de Primera y Segunda. Y en este momento se sitúa en el club de La Rosaleda en alrededor de 11,5 millones, con opciones de aumentar todavía algo más.

