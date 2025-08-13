El tope salarial del Málaga estará por encima de los 11,5 millones

El crecimiento económico del Málaga, cómo no, afecta de una forma directa al tope salarial de la entidad, el dinero que tendrá disponible para su ... primera plantilla y la cantera. Esta cifra que controla y fija LaLiga es una de las claves para los equipos españoles de Primera y Segunda. Y en este momento se sitúa en el club de La Rosaleda en alrededor de 11,5 millones, con opciones de aumentar todavía algo más.

El Málaga partía para esta temporada con un tope de unos diez millones, pero esta cantidad ha ido aumentando a medida que se iban cerrando nuevos ingresos en las últimas semanas. Será una cantidad, de entrada, mayor que la campaña anterior, pese a que se anunciara desde LaLiga que los blanquiazules disponían de 11,8 millones. Pero en esta partida se había incluido una parte todavía de los fondos de CVC Capital que no se estaba utilizando en ese ejercicio pasado.

Y este dinero lo tiene el Málaga casi comprometido con su primer equipo y las divisiones inferiores. La salud económica de la entidad es buena, como se pueda deducir de estos datos, pero en este apartado siempre irá ajustado. Casi todos los clubes están habitualmente al límite en el gasto de este dinero crucial para el rendimiento deportivo. El coste de los jugadores, técnicos, ayudantes, las primas o los fichajes forman parte de esta cifra imprescindible.

A esta cantidad se llega de una manera que se considera compleja, pues no todos los ingresos pueden utilizarse para los futbolistas y la cantera. Depende de diferentes variables y todas las operaciones de entrada y salida de dinero a esta partida (y al presupuesto general) tiene que analizarla LaLiga, y también aprobarla.

Pese a todo, el Málaga cuenta todavía con un pequeño margen para hacer una última incorporación, el extremo que está buscando la dirección deportiva. Aunque no está claro que finalmente vaya a incorporarse un fichaje más, pues el propio Loren Juarros comentó durante la presentación de Montero que habrá un nuevo refuerzo si se dan las condiciones necesarias para ello. De lo contrario, la plantilla se cerrará el último día del mercado como está.