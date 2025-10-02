Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Responsables médicos del Málaga y de EPI Advanced. MÁLAGA CF

Tecnología puntera para la fisoterapia intensiva en el Málaga

El club usará equipos de última generación para la recuperación de jugadores y la prevención de lesiones gracias al acuerdo con EPI Advanced

SUR

Málaga

Jueves, 2 de octubre 2025, 16:05

Comenta

El Málaga ha dado un paso más en su compromiso con la innovación y el rendimiento de sus jugadores al cerrar una colaboración con EPI ... Advanced Medicine, referente internacional y número uno en fisioterapia invasiva. Con esta alianza, el club blanquiazul refuerza su apuesta por integrar en su día a día las técnicas más avanzadas de recuperación y prevención de lesiones, situándose a la vanguardia de la fisioterapia deportiva.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Condenan a unos propietarios a pagar 16.000 euros a sus vecinos del piso de abajo por los daños que causó una plaga de chinches
  2. 2 La Junta ampliará la deducción fiscal de 200 euros por hijo a todas las familias sin límite de renta
  3. 3

    Israel concluye la interceptación de la flotilla de Gaza y anuncia que enviará a sus 400 activistas a Europa
  4. 4 Un expresidiario multirreincidente atemoriza a un vecindario de Mijas: «Esto parece la casa del terror»
  5. 5 Apuñalan y patean a un hombre de 44 años a las puertas de una discoteca de Marbella
  6. 6 Ryanair estrena nueve rutas este invierno en el aeropuerto de Málaga
  7. 7

    Benamargosa, el municipio más pobre de España
  8. 8 Cambios en el carnet de conducir del coche a partir de hoy en España: la DGT confirma el nuevo modelo de examen
  9. 9 Despiden a la directora de una oficina bancaria que, con un sueldo de 7.345 euros al mes, faltaba para irse a la peluquería
  10. 10

    El restaurante Óleo renace en el Soho

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Tecnología puntera para la fisoterapia intensiva en el Málaga

Tecnología puntera para la fisoterapia intensiva en el Málaga