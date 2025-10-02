Tecnología puntera para la fisoterapia intensiva en el Málaga

El Málaga ha dado un paso más en su compromiso con la innovación y el rendimiento de sus jugadores al cerrar una colaboración con EPI ... Advanced Medicine, referente internacional y número uno en fisioterapia invasiva. Con esta alianza, el club blanquiazul refuerza su apuesta por integrar en su día a día las técnicas más avanzadas de recuperación y prevención de lesiones, situándose a la vanguardia de la fisioterapia deportiva.

La colaboración ya se ha materializado con la entrega de equipos de última generación EPI Alpha al departamento médico del club y una formación avanzada impartida por el equipo docente de EPI Academy, para que los fisioterapeutas del equipo dispongan de la tecnología y el conocimiento más avanzado.

Lo que se persigue es una optimización en la recuperación de los futbolistas: menor tiempo fuera de los terrenos de juego, reducción de recaídas y tratamientos más eficaces para lesiones musculares, tendinosas y ligamentosas.

Con esta colaboración, el Málaga refuerza su apuesta por integrar métodos de referencia mundial en fisioterapia invasiva, situándose a la vanguardia en el cuidado y rendimiento de sus jugadores.