Tecnología puntera para la fisoterapia intensiva en el Málaga
El club usará equipos de última generación para la recuperación de jugadores y la prevención de lesiones gracias al acuerdo con EPI Advanced
SUR
Málaga
Jueves, 2 de octubre 2025, 16:05
El Málaga ha dado un paso más en su compromiso con la innovación y el rendimiento de sus jugadores al cerrar una colaboración con EPI ... Advanced Medicine, referente internacional y número uno en fisioterapia invasiva. Con esta alianza, el club blanquiazul refuerza su apuesta por integrar en su día a día las técnicas más avanzadas de recuperación y prevención de lesiones, situándose a la vanguardia de la fisioterapia deportiva.
La colaboración ya se ha materializado con la entrega de equipos de última generación EPI Alpha al departamento médico del club y una formación avanzada impartida por el equipo docente de EPI Academy, para que los fisioterapeutas del equipo dispongan de la tecnología y el conocimiento más avanzado.
Lo que se persigue es una optimización en la recuperación de los futbolistas: menor tiempo fuera de los terrenos de juego, reducción de recaídas y tratamientos más eficaces para lesiones musculares, tendinosas y ligamentosas.
Con esta colaboración, el Málaga refuerza su apuesta por integrar métodos de referencia mundial en fisioterapia invasiva, situándose a la vanguardia en el cuidado y rendimiento de sus jugadores.
