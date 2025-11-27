Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen del Talavera-Málaga de la fase de ascenso de junio de 1998, con Bravo y Quino. SUR

El Talavera-Málaga de la Copa del Rey, sin televisión a menos de una semana

CMM, la televisión de Castilla-La Mancha, emitirá el duelo del Albacete, mientras que Canal Sur no dará ningún choque de los que encajan en sus parámetros (andaluces de Segunda División)

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Jueves, 27 de noviembre 2025, 17:43

A menos de una semana para que se celebre el Talavera-Málaga de la segunda ronda de la Copa del Rey (3 de diciembre, 20. ... 00 horas, El Prado), todo parece indicar que este partido no se podrá ver por televisión a través de ninguna cadena de televisión o plataforma. Movistar retransmitirá los compromisos coperos en los que haya equipos de Primera División (menos el Torrent-Betis, que lo dará Teledeporte), y algunas televisiones autonómicas, como TVG (Galicia), Aragón TV (Aragón), 3CAT (anteriormente llamada TV3, de Cataluña), TPA (Asturias) o CMM (Castilla-La Mancha), emitirán encuentros de algunos de los clubes de sus respectivas comunidades autónomas, aunque no los de todos sus equipos.

