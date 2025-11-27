El Talavera-Málaga de la Copa del Rey, sin televisión a menos de una semana

A menos de una semana para que se celebre el Talavera-Málaga de la segunda ronda de la Copa del Rey (3 de diciembre, 20. ... 00 horas, El Prado), todo parece indicar que este partido no se podrá ver por televisión a través de ninguna cadena de televisión o plataforma. Movistar retransmitirá los compromisos coperos en los que haya equipos de Primera División (menos el Torrent-Betis, que lo dará Teledeporte), y algunas televisiones autonómicas, como TVG (Galicia), Aragón TV (Aragón), 3CAT (anteriormente llamada TV3, de Cataluña), TPA (Asturias) o CMM (Castilla-La Mancha), emitirán encuentros de algunos de los clubes de sus respectivas comunidades autónomas, aunque no los de todos sus equipos.

Por otro lado, Canal Sur, la cadena andaluza que emitió el derbi copero de la primera ronda (el Estepona-Málaga en el Muñoz Pérez), en principio no retransmitirá ningún duelo de clubes de Andalucía que pudieran entrar en sus parámetros. Además del choque del Málaga, el Cádiz, que viaja a Murcia (miércoles 3, 20.00 horas) y el Almería, que juega ante el Eldense en el Pepico Amat (miércoles, 20.00) tampoco serán televisados.

La televisión de Castilla-La Mancha, CMM, sí dará un partido de uno de los clubes manchegos que siguen en la competición: el Leganés-Albacete. El Quintanar del Rey, club conquense de Segunda RFEF, se medirá ante el Elche, por lo que se podrá ver a través de Movistar.

El reencuentro con el exmalaguista Bilal, truncado por lesión

El duelo copero del próximo miércoles contaba con dos alicientes importantes más allá de la clasificación a los dieciseisavos: el primero es que ambos equipos ya se vieron las caras en la 'liguilla' de ascenso a Segunda División en la temporada 97-98, en la que si bien es cierto que el Málaga perdió en El Prado (2-1) y empató en La Rosaleda, acabó ascendiendo a la categoría de plata por primera vez desde su desaparición y regreso con una nueva denominación, un ascenso que supuso un cambio de paradigma en la entidad de Martiricos.

El otro era el reencuentro con el canterano blanquiazul Bilal Ouacharaf, que debutó con el primer equipo malaguista en el último partido de la temporada 2022-23, con el descenso a Primera RFEF ya certificado. No obstante, este reencuentro no se va a poder producir, ya que el lateral cayó lesionado en el último partido del Talavera ante el Zamora. El club toledano comunicó que padece una lesión en los isquiotibiales de su pierna derecha.