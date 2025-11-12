Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen del Talavera-Málaga de la fase de ascenso de junio de 1998, con Bravo y Quino. SUR

El Talavera-Málaga de la Copa del Rey, el 3 de diciembre a las 20.00 horas

Por el momento, este encuentro de la segunda ronda copera no será televisado

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 21:05

Comenta

El encuentro de la segunda ronda de la Copa del Rey entre el Málaga y el Talavera se celebrará en el Estadio El Prado el ... miércoles 3 de diciembre a las 20.00 horas, como anunció la RFEF este miércoles. Lo llamativo es que, a día de hoy, los únicos encuentros que serán televisados son los diez que involucran a los equipos de Primera División (nueve los emite Movistar, y el Torrent-Betis lo emite RTVE.

