El Talavera-Málaga de la Copa del Rey, el 3 de diciembre a las 20.00 horas
Por el momento, este encuentro de la segunda ronda copera no será televisado
Málaga
Miércoles, 12 de noviembre 2025, 21:05
El encuentro de la segunda ronda de la Copa del Rey entre el Málaga y el Talavera se celebrará en el Estadio El Prado el ... miércoles 3 de diciembre a las 20.00 horas, como anunció la RFEF este miércoles. Lo llamativo es que, a día de hoy, los únicos encuentros que serán televisados son los diez que involucran a los equipos de Primera División (nueve los emite Movistar, y el Torrent-Betis lo emite RTVE.
⏰📺 ¡Horarios y televisiones nacionales de la 𝘀𝗲𝗴𝘂𝗻𝗱𝗮 𝗲𝗹𝗶𝗺𝗶𝗻𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮 de la #CopaDelReyMAPFRE!— RFEF (@rfef) November 12, 2025
ℹ️ Todos los detalles: https://t.co/ea131YTQjy#LaCopaMola pic.twitter.com/llBl7J1VLn
Este partido copero es una especie de revancha, pues estos dos equipos se vieron las caras en la histórica liguilla de ascenso a Segunda de la temporada 1997-98. El Talavera estaba entonces entrenado por Gregorio Manzano. Cabe recordar que entonces perdió el Málaga en el partido a domicilio (2-1), mientras que en La Rosaleda se dio un empate (1-1). Aunque al final, después de la polémica final de esta 'liguilla', el equipo blanquiazul acabó como primero de su grupo, en el que también estaban el Beasain y el Terrassa, y logró su tan ansiada vuelta al fútbol profesional tras su desaparición con una nueva denominación. Fue un momento histórico, un punto de inflexión en la entidad. Al curso siguiente subió a Primera División.
De esta manera, el Málaga ya conoce los horarios de sus próximos cinco compromisos: visita el lunes el Reino de León para medirse a la Cultural Leonesa, un encuentro decisivo (20.30 horas); recibe el domingo 23 al Mirandés (21.00 horas); viaja a Valladolid el sábado 29 (21.00); disputa este choque de la segunda ronda de la Copa en Talavera de La Reina el miércoles 3 de diciembre (20.00 horas) y jugará por primera vez en lunes en La Rosaleda, frente al Zaragoza (20.30 horas), el 8 de diciembre.
