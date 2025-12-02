Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Diego Nogales dirige un entrenamiento del Talavera. CF TALAVERA DE LA REINA

El Talavera despide a su entrenador el día antes del partido frente al Málaga

Diego Nogales ha sido destituido a causa de los malos resultados recientes, pues acumula cinco derrotas consecutivas y el equipo toledano es penúltimo en el Grupo 1 de Primera RFEF

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Martes, 2 de diciembre 2025, 11:56

A un día de recibir al Málaga en la segunda ronda de la Copa del Rey (miércoles, 20.00 horas, sin televisión), el Talavera ha ... decidido despedir a su entrenador, Diego Nogales. El técnico madrileño llegó este verano al club toledano para competir en Primera RFEF, después de que Javi Vázquez, artífice del ascenso a la categoría de bronce al término de la pasada campaña (vía 'play-off'), abandonara la entidad para dirigir al Algeciras.

