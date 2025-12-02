El Talavera despide a su entrenador el día antes del partido frente al Málaga

A un día de recibir al Málaga en la segunda ronda de la Copa del Rey (miércoles, 20.00 horas, sin televisión), el Talavera ha ... decidido despedir a su entrenador, Diego Nogales. El técnico madrileño llegó este verano al club toledano para competir en Primera RFEF, después de que Javi Vázquez, artífice del ascenso a la categoría de bronce al término de la pasada campaña (vía 'play-off'), abandonara la entidad para dirigir al Algeciras.

El Talavera se encuentra sumido en un momento de lo más delicado. Acumula cinco derrotas consecutivas, que dejan al equipo en penúltima posición en el Grupo 1 de Primera RFEF, con sólo 12 puntos en 14 jornadas. El último triunfo fue, precisamente, en la primera ronda de Copa, en la que venció por 1-4 al Rayo Majadahonda.

El club no comunicó quién se hará cargo del equipo para el choque ante el Málaga, pero la famosa cuenta de 'X' (antes Twitter) 'Cazurreando', la cual lleva el periodista especializado en fichajes en el fútbol español (sobre todo de Segunda División y Primera RFEF), Ángel García, explicó que el relevo de Nogales será Sandroni, aunque no ha especificado cuándo llegaría al club.