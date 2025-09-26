Sólo un triunfo en doce partidos para el Málaga en El Plantío

El Plantío ha sido históricamente una plaza muy complicada para el Málaga, que la ha visitado en un total de doce ocasiones con un bagaje ... de sólo una victoria, tres empates y ocho derrotas. Este domingo (16.15 horas) volverá al feudo del Burgos convencido de que las dinámicas, buenas o malas, están para cambiar y romperse.

Los datos y la historia, caprichosa, dejan una particularidad: el actual Málaga nunca le ha ganado al actual Burgos, al que se medirá esta jornada, en tierras castellanas; fue el Club Deportivo Málaga y lo hizo ante el Real Burgos, un club que actualmente no compite en ninguna categoría y que duró apenas doce años (desde 1983 hasta 1995), que terminó por desaparecer tras ser condenado a quince años de inactividad por su elevada deuda acumulada. Venció por 0-1 en la campaña 1987-88 gracias a un gol de Husillos, que vestía entonces la blanquiazul junto a jugadores de la talla de Juanito, Esteban Vigo, Canillas o Añón. Fue en Segunda División y con Kubala en el banquillo.

Veinticuatro han sido las veces que los clubes de ambas ciudades, que han competido bajo distintas denominaciones debido a sus problemas y posteriores y obligadas refundaciones, se han visto las caras en Primera (siempre antes de 1980) y Segunda División. En ocho ocasiones lo han hecho en la máxima categoría y en dieciséis, en la de plata. En La Rosaleda, no obstante, el Málaga ha demostrado casi siempre ser superior: ha vencido en ocho ocasiones, ha empatado en dos y ha perdido dos veces. El factor campo siempre ha sido importante en los enfrentamientos entre ambos conjuntos.

Este año, el cuadro burgalés ha sumado cinco de sus nueve puntos en su casa, con una victoria y dos empates. Aún no ha perdido en El Plantío y el Málaga está ante una gran oportunidad para ser el primero en hacerlo, con ganas de redimirse también tras sus dos últimos partidos, que se han saldado con derrota, ante el Huesca y el Cádiz.