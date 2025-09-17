Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El último once del Málaga, en el duelo en Huesca, con seis de los siete 'fijos' (falta Rafa). AGENCIA LOF

Siete jugadores de campo 'fijos' para Sergio Pellicer en el Málaga

Montero, Larrubia, Joaquín, Chupete, Dotor, Rafa y Lobete son los únicos futbolistas blanquiazules, además del portero Alfonso Herrero, que han participado en los cinco partidos ligueros

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 00:20

A Pellicer no le gusta hablar de jugadores titulares o suplentes, y aboga por tener al mayor número de efectivos 'enchufados', ya que a lo ... largo de la temporada aparecen lesiones (de esto el Málaga ya sabe y bastante en estas primeras jornadas), sanciones o convocatorias con las selecciones que otorgan una oportunidad a futbolistas inesperados. No obstante, el técnico castellonense parece haber encontrado un núcleo de jugadores de campo que, ya sea desde el inicio o desde el banco, son fundamentales para él. Estos son: Montero, Larrubia, Joaquín, Chupete, Dotor, Rafa y Lobete, a los que hay que añadir al guardameta Alfonso Herrero, que actúa en una posición en la que no es muy frecuente hacer rotaciones.

