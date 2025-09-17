Siete jugadores de campo 'fijos' para Sergio Pellicer en el Málaga

A Pellicer no le gusta hablar de jugadores titulares o suplentes, y aboga por tener al mayor número de efectivos 'enchufados', ya que a lo ... largo de la temporada aparecen lesiones (de esto el Málaga ya sabe y bastante en estas primeras jornadas), sanciones o convocatorias con las selecciones que otorgan una oportunidad a futbolistas inesperados. No obstante, el técnico castellonense parece haber encontrado un núcleo de jugadores de campo que, ya sea desde el inicio o desde el banco, son fundamentales para él. Estos son: Montero, Larrubia, Joaquín, Chupete, Dotor, Rafa y Lobete, a los que hay que añadir al guardameta Alfonso Herrero, que actúa en una posición en la que no es muy frecuente hacer rotaciones.

De estos siete, sólo Montero y Larrubia han sido titulares en todos los partidos, mientras que los otros cuatro han participado alguna vez como suplentes, lo que refuerza la idea que a menudo explica el entrenador blanquiazul de que es muy importante el once que acaba los partidos y no sólo la que salta de inicio. Hay varios otros jugadores, como Niño, Murillo, Puga, Izan Merino, Juanpe o Víctor, que han jugado en cuatro de ellos, viéndose obligados a perderse alguno de los envites por los motivos expuestos anteriormente (en el caso del lateral zurdo, su única ausencia fue por una decisión técnica de alinear a Dani Sánchez en su puesto).

Existía cierto consenso con respecto al salto de calidad que daba el Málaga en defensa al incorporar a Montero, un zaguero contrastado y que llegaba a coste 'cero' en una buena edad (26 años), a pesar de que el cuadro blanquiazul debía hacer frente a la salida de Nelson, que probablemente había sido el mejor central malaguista el pasado curso. Tuvo dos brillantes actuaciones iniciales formando tándem con Álex Pastor. Tras la lesión del catalán, Montero debía asumir más galones, y está respondiendo. Está demostrando 'hechuras' de un defensa de mucha entidad, de los que hacía bastante tiempo que no se veía en Martiricos. Cada vez más solvente atrás y cumpliendo con creces en la salida de balón. Es el único futbolista (de campo) que ha disputado todos los minutos (450).

Larrubia busca afianzarse como la pieza angular del proyecto. Es el segundo máximo regateador de la competición (12), y uno de los que más balones recupera. Su principal 'debe' continúa siendo el de las cifras en materia de goles y asistencias (por el momento sólo suma un pase de gol). Lo ha jugado casi todo (438 minutos), sólo siendo sustituido en el 78 en el derbi.

Joaquín no fue titular en el primer encuentro, pero entró en la segunda mitad y desde entonces ha sido titular en todos los encuentros. Salvo en el duelo en El Alcoraz, en el que Pellicer le ubicó prácticamente como carrilero derecho durante un largo tramo del partido, el malagueño se ha apoderado de la banda izquierda malaguista, dejando como mínimo una 'diablura' cada partido gracias a su calidad.

Chupete ha sido el único de los tres delanteros centro que ha estado disponible en los cinco partidos, participando en todos ellos y actuando desde el inicio en tres (297 minutos). A menudo le toca bailar solo ante centrales con mucha experiencia. Ahora que Pellicer ha recuperado a sus otros dos 'nueves', probablemente se le vea actuando con otro punta. No pudo estrenar su nuevo dorsal (el '9') de la mejor forma con ese doblete frente al Granada.

Dotor es probablemente el centrocampista que más ha visto cambiar su posición durante los partidos, a causa de las bajas que ha vivido la medular malaguista. Su mejor posición es la de medio punta, pero también ofrece la posibilidad de jugar como acompañante de un 'pivote', aunque ahí se pierde su llegada, su principal habilidad. En la media punta, el técnico malaguista alterna al madrileño y al canterano Rafa. Dotor ha sido titular en tres partidos, y ha jugado más de la mitad de los minutos (266). En el Real Madrid Castilla era un jugador que hacía goles con mucha facilidad (era una de sus grandes estrellas), pero por el momento no ha registrado ningún tanto o asistencia.

La polivalencia de Lobete

Lobete finalizó la pasada campaña en una clara dinámica ascendente: si bien es cierto que llegó a Málaga para jugar como extremo izquierdo, Pellicer le ubicó detrás del 'nueve', donde ha mostrado su mejor versión. Su polivalencia le ha permitido participar en todos los encuentros y ser uno de los 'fijos' para el técnico, pero sólo ha sido titular en dos, sumando 187 minutos. El preparador castellonense ha vuelto a colocar al vasco a menudo por la banda. No estaba siendo tan efectivo ahí, pero en El Alcoraz dispuso de las mejores ocasiones del equipo malaguista.

La última irrupción en el Málaga es Rafa. En sus escasos minutos el pasado curso dejó varias muestras de su idilio con el gol, un aspecto del juego que ha prolongado para esta campaña. Ha sido titular en dos partidos, pero sus mejores minutos han sido saliendo desde el banquillo, aprovechando al máximo los tramos finales de los partidos.

Esta lista probablemente sería más extensa si no se hubieran producido algunas lesiones o ausencias puntuales por compromisos internacionales, como sucedió con Niño.