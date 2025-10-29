Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Sergio Pellicer, en un entrenamiento esta semana. MIGUE FERNÁNDEZ

Pellicer: «Tenemos mucho más que perder que ganar, pero la Copa del Rey es preciosa»

El técnico malaguista concede máxima importancia al duelo de este jueves en Estepona y recalca que «creo que todos los años que he estado aquí hemos afrontado la Copa de esa manera, y el único traspié fue el año pasado»

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Miércoles, 29 de octubre 2025, 14:13

Ante la sensación de 'dejá vù' que puede sentir el malaguismo, al repetirse cruce ante el Estepona en la primera ronda copera, el técnico malaguista, ... Sergio Pellicer, incidió este miércoles en la importancia del torneo cara a la cita de ese jueves (21.00 horas, Andalucía TV) en el Muñoz Pérez.

