Pellicer: «Tenemos mucho más que perder que ganar, pero la Copa del Rey es preciosa»

Ante la sensación de 'dejá vù' que puede sentir el malaguismo, al repetirse cruce ante el Estepona en la primera ronda copera, el técnico malaguista, ... Sergio Pellicer, incidió este miércoles en la importancia del torneo cara a la cita de ese jueves (21.00 horas, Andalucía TV) en el Muñoz Pérez.

«Es muy importante, por lo que representamos y lo que queremos, ir pasando eliminatorias. Vamos con la máxima ilusión y creo que todos los años que he estado aquí lo hemos afrontado la Copa de esa manera, y el único traspié fue el año pasado. Ahora vamos contra el mismo rival. Tenemos mucho más que perder que ganar, pero la Copa es una competición preciosa, en la que los equipos de inferior categoría puede sorprender. Vamos a ver muchas sorpresas, y las hubo ayer, y en un solo partido se igualan situaciones», argumentó el técnico castellonense.

«En Estepona van a repetir jugadores que estuvieron el otro día, pero tenemos que pensar que hay un choque en la Liga el domingo»

Pellicer admitió que jugadores como Ochoa y Haitam tendrán minutos, aunque no quiso aclarar si serán titulares. «En Copa pueden aparecer rendimientos que nos aporten cosas. No puedo tener los ojos vendados». Respecto al once dijo que «le he dado vueltas, pero no lo veo como el partido de los suplentes». «Mirad el primer once ante el Ferrol el año pasado... En Estepona van a repetir jugadores que estuvieron el otro día, pero tenemos que pensar que hay un choque en la Liga el domingo», dijo.

Además, el preparador reclamó que «si queremos dar el paso que queremos dar tenemos que ser regulares», en relación a que no se vea un Málaga tan poco constante en los resultados. Y restó importancia al hecho de competir este jueves en césped artificial: «Habíamos pensado en ir a la Ciudad Deportiva y entrenarnos allí, pero con esos cambios de escenario puede haber sobrecargas. No hay excusa. Hay que afrontarlo con ilusión».

Incluso, Pellicer previno de la entidad del rival, pese a que ocupa ahora zona de descenso en el grupo 4 de Segunda RFEF: «El Estepona no está en una situación muy cómoda, pero hay cinco, seis o siete jugadores que estaban en la misma categoría que nosotros hace dos años (Primera RFEF). Sabemos la dificultad que va a haber

Por último, se refirió al percance sufrido por Puga, un paso atrás en su recuperación sufrido el sábado cuando iba ya a reaparecer. «No creo que llegue este fin de semana (en Castellón). Acabó el entrenamiento, pero es un frenazo, pero no parece grave. Tenemos a Rafita, Jokin (Gabilondo), que está haciendo un esfuerzo brutal con la férula, y le hemos preguntado al doctor qué riesgo hay».